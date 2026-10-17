Disfrazar mascotas en Halloween está de moda: ¿cómo hacerlo de forma responsable?

Este fenómeno está relacionado con el lugar que las mascotas ocupan en los hogares. Para muchas personas, los perros y gatos son parte de la familia y, por eso, también quieren…

Cada octubre, Halloween llena las calles, los hogares y las redes sociales de disfraces inspirados en personajes de películas, superhéroes y otras figuras populares. Esta tradición, que durante años ha tenido a niños como protagonistas, también ha encontrado un lugar entre los animales de compañía, pues cada vez es más común ver perros y gatos con atuendos temáticos.

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Este fenómeno está relacionado con el lugar que las mascotas ocupan en los hogares. Para muchas personas, los perros y gatos son parte de la familia y, por eso, también quieren incluirlos en las celebraciones y crear recuerdos con ellos. La industria de los disfraces ha respondido a este interés con diseños específicos para animales.

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Sin embargo, detrás de esta tendencia también hay una pregunta importante: ¿cómo disfrazar a una mascota sin afectar su bienestar? Aunque los atuendos pueden parecer una forma divertida de incluirla en la celebración, no todos los animales los toleran de la misma manera. La elección debe ir más allá de la apariencia, las tendencias o las fotografías familiares.

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El mercado de los disfraces para mascotas gana terreno en Colombia

Disfraces Cachivaches, empresa colombiana dedicada al diseño, la confección, la distribución y la comercialización de disfraces y artículos para Halloween, señala que cada vez más clientes buscan opciones para sus mascotas. Según la compañía, el principal factor que influye en la compra es la posibilidad de que toda la familia combine sus atuendos. El diseño y la licencia del personaje también son determinantes, aunque la comodidad del animal es un aspecto que los consumidores tienen en cuenta al tomar la decisión final.

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“Hoy en día, las mascotas son un miembro más de la familia, y en Halloween su protagonismo es aún mayor. Por eso, cada vez más clientes buscan disfraces coordinados para toda la familia: padres, hijos y mascotas”, explica la empresa.

Esta temporada, los disfraces de Spiderdog, Krypto y Harry Potter están entre los más solicitados por sus clientes, mientras que los superhéroes y las princesas mantienen una demanda constante. La compañía explica que los personajes de los estrenos cinematográficos también influyen en las preferencias de los consumidores.

Halloween es la temporada más fuerte para Cachivaches. Según la empresa, su línea de disfraces para mascotas representa cerca del 6 % de su oferta durante esta época y actualmente cuenta con más de 20 referencias para perros. Además, trabaja en ampliar los diseños cómodos y reutilizables.

La empresa asegura que el precio de sus productos para mascotas es accesible y que, al tratarse de prendas que pueden utilizarse en más de una ocasión, el costo no representa necesariamente una limitación para los consumidores.

“Diseñamos disfraces para mascotas con telas ligeras y transpirables, que combinan comodidad, estilo y seguridad, creados pensando siempre en que sean muy fáciles de poner para que ellos disfruten sin estrés”, señala la compañía.

Para la empresa, el futuro de la moda para mascotas es favorable porque estos animales ocupan un lugar importante en la vida familiar y la demanda no se limita a Halloween. Por eso, trabaja en ampliar su oferta de diseños para perros y en desarrollar opciones que puedan reutilizarse.

No obstante, que exista una mayor variedad de productos no significa que todos los animales deban llevar disfraces. La decisión de compra también debe considerar las necesidades particulares de cada mascota y su respuesta al uso de ropa o accesorios.

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Comodidad antes que estética: las claves para disfrazar a las mascotas

Las médicas veterinarias Valentina Salcedo, Jenny Rojas y Nicholle Díaz explican que los efectos de los disfraces en las mascotas dependen de cada animal. Mientras algunos pueden tolerarlos, otros pueden experimentar estrés, miedo o ansiedad. Además, una prenda inadecuada puede provocar irritación, limitar los movimientos o generar exceso de calor.

Por eso, antes de vestir a un perro o un gato, es fundamental evaluar si se siente cómodo con la ropa y observar cómo reacciona. Las especialistas recomiendan elegir disfraces ligeros, de la talla adecuada y elaborados con materiales suaves y transpirables.

El atuendo debe permitir que el animal se mueva con libertad, sin apretarle el cuello o el pecho. Tampoco debe cubrir los ojos, la nariz ni la boca, y es importante que permita regular la temperatura corporal. Estas características ayudan a reducir algunos riesgos, aunque no garantizan que todas las mascotas toleren el disfraz.

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Las veterinarias aconsejan acostumbrar al animal de manera gradual, en lugar de colocarle el atuendo justo antes de salir o tomar una fotografía. Durante el proceso, los cuidadores deben prestar atención a sus reacciones para determinar si se siente cómodo.

Entre las señales de estrés o incomodidad están intentar quitarse el disfraz, quedarse inmóvil, esconderse, bajar las orejas, jadear excesivamente o mostrar inquietud. “Si observamos estas conductas, lo mejor es retirar el disfraz y no obligar a la mascota a utilizarlo”, recomiendan las médicas veterinarias.

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Los materiales y accesorios también requieren atención. Según las expertas, los botones, los elásticos y las piezas pequeñas pueden provocar atragantamientos, lesiones u obstrucciones intestinales si la mascota los muerde y los ingiere. Algunas telas, además, pueden causar irritación en la piel.

Por esta razón, es importante revisar los detalles del disfraz, evitar elementos que puedan desprenderse con facilidad y supervisar al animal durante todo el tiempo que lleve puesta la prenda.

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La responsabilidad durante Halloween no se limita a la vestimenta. Los dulces y otros alimentos que suelen circular durante esta fecha también pueden representar un riesgo para los animales de compañía.

Las médicas veterinarias advierten que el chocolate, los productos que contienen xilitol y las uvas pasas pueden ser tóxicos, especialmente para los perros. Por eso, recomiendan mantenerlos fuera del alcance de las mascotas y evitar que los niños se los compartan.

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En Halloween, celebrar responsablemente también significa reconocer que el bienestar de las mascotas está por encima de cualquier tendencia. “El bienestar de nuestras mascotas siempre debe estar primero que la estética o la celebración”, concluyen.

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