Rescatan nueve perros de presunto criadero ilegal en Kennedy: esto se sabe

El operativo fue realizado por la Policía de Bogotá, con el acompañamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Según informó el Distrito, la intervención se produjo luego de que se…

Nueve perros de raza pinscher fueron aprehendidos preventivamente por las autoridades en un predio del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana por el presunto abandono de varios animales y permitió identificar condiciones inadecuadas para su bienestar.

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El operativo fue realizado por la Policía de Bogotá, con el acompañamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Según informó el Distrito, la intervención se produjo luego de que se alertara sobre el aparente abandono de varios perros y el fallecimiento previo de uno de ellos, que habría sufrido un accidente.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el animal fallecido habría sido recogido y dispuesto por los habitantes del predio. Tras conocer lo ocurrido, los equipos se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación de los demás perros.

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¿En qué condiciones encontraron a los nueve perros?

Durante la revisión inicial, el equipo médico veterinario del IDPYBA encontró varias situaciones que comprometían el bienestar de los animales. Ninguno de los nueve perros contaba con soportes que acreditaran atenciones médicas o vacunaciones. Además, las autoridades identificaron que los caninos tenían restringida su movilidad a un sector de la vivienda y permanecían en condiciones inadecuadas de refugio.

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En medio de la valoración, los profesionales señalaron que dos de las hembras estaban embarazadas, una condición que también requiere seguimiento veterinario.

Ante los hallazgos, el equipo médico del Instituto emitió un concepto desfavorable sobre las condiciones en las que permanecían los animales. Por esta razón, la Policía realizó la aprehensión material preventiva de los nueve perros.

¿Qué pasará con los perros rescatados en Kennedy?

Tras el procedimiento, los nueve pinscher quedaron bajo el cuidado del IDPYBA, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se encontraban.

Las pruebas y evidencias recopiladas durante el operativo serán entregadas a la Inspección competente, que adelantará el proceso correspondiente frente a las personas responsables de la tenencia de los animales. Por ahora, las autoridades no han informado sobre una eventual adopción de los perros. Su atención y protección quedan a cargo de la entidad mientras continúa el trámite administrativo.

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Canales para reportar casos de maltrato o abandono animal en Bogotá

Línea de emergencias 123: para reportar situaciones que requieran atención inmediata.

para reportar situaciones que requieran atención inmediata. Correo electrónico del IDPYBA: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

proteccionanimal@animalesbog.gov.co. Bogotá Te Escucha: a través de este sistema puede presentar una solicitud y adjuntar fotografías o videos que sirvan como evidencia.

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