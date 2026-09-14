La historia fue compartida por la Fundación Koralia, que explicó que la felina dio a luz en la casa de una joven en el municipio. Al día siguiente, llegaron unos gatitos de apenas unos días de nacidos que habían sido dejados sin su madre. Ante esta situación, decidieron ponerlos…

Una gata que habitaba las calles de Puerto Colombia, Atlántico, terminó convirtiéndose en mamá de más gatitos de los que había parido. Después de tener a sus propias crías, recibió a otros pequeños que habían sido abandonados y comenzó a amamantarlos junto a su camada.

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Gata adopta y amamanta a unos gatitos abandonados como si fueran sus hijos

La historia fue compartida por la Fundación Koralia, que explicó que la felina dio a luz en la casa de una joven en el municipio. Al día siguiente, llegaron unos gatitos de apenas unos días de nacidos que habían sido dejados sin su madre. Ante esta situación, decidieron ponerlos junto a la gata. La respuesta del animal sorprendió a quienes estaban ayudándolos, ella los aceptó y comenzó a cuidarlos como si fueran sus propios hijos.

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Una gata que también fue abandonada

Según explicó la Fundación Koralia, la historia de esta mamá gata también está marcada por el abandono. Antes de terminar en las calles, habría tenido un hogar, pero su dueño se mudó y la dejó atrás.

Ahora, además de cuidar a sus propias crías, la felina está sacando adelante a los pequeños que llegaron después. La fundación busca ayudarla durante este proceso y encontrar hogares responsables para todos los gatitos. Adicionalmente, uno de los objetivos también es conseguir que la mamá sea esterilizada, para evitar que vuelva a quedar expuesta a nuevos embarazos y situaciones de abandono.

Por ahora, esta familia de gatos necesita elementos para poder mantenerse en buenas condiciones. Entre las necesidades están alimento para la mamá, lacto-reemplazador para los pequeños y un guacal para que la gata pueda permanecer cómoda junto a todos sus bebés.

La Fundación Koralia también hizo un llamado a las personas que puedan apoyar este caso. Los aportes, según la organización, serán destinados a ayudar a la mamá y a los gatitos durante su recuperación y cuidado. Quienes quieran conocer los canales habilitados para ayudar pueden consultar la publicación original de la Fundación Koralia, donde se encuentra la información para realizar donaciones.

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¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal?

Si conoce un caso de maltrato o un animal que se encuentre en riesgo, existen varios canales para informar a las autoridades y solicitar atención.

Fiscalía General de la Nación: puede denunciar casos de maltrato animal a través de la línea 122, acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o ingresar a su página web para diligenciar el formulario de denuncia.

Policía Nacional: si se trata de una situación de maltrato animal que requiere atención inmediata, puede comunicarse con la línea 123. También puede acudir al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano para solicitar ayuda y reportar el caso.

Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma): es el grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar los casos de maltrato animal. Las personas que conozcan un posible caso pueden denunciarlo ante las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

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