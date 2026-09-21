En Kennedy buscan crear una unidad móvil para atender animales vulnerables

La información fue entregada por el edil de Kennedy Sebastián Moreno, uno de los ponentes del proyecto para primer debate…

La localidad de Kennedy avanza en el estudio de una iniciativa que busca ampliar la atención de animales en condición de vulnerabilidad mediante la creación de una Casa de Protección y Bienestar Animal (PYBA) y una Unidad Móvil de Protección y Bienestar y Bienestar Animal (PYBA). El proyecto contempla destinar excedentes financieros de la localidad para poner en marcha estas dos estrategias de bienestar y protección animal.

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La información fue entregada por el edil de Kennedy Sebastián Moreno, uno de los ponentes del proyecto para primer debate y autor del Acuerdo Local 006 de 2024, que estableció lineamientos técnicos para el Programa de Bienestar y Protección Animal de la localidad.

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De acuerdo con Moreno, la propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los animales que requieren atención, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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Entre los servicios proyectados para la Casa PYBA y la Móvil PYBA se encuentran jornadas de esterilización, brigadas médicas, atención básica de urgencias y otras acciones relacionadas con el bienestar y la protección animal.

La iniciativa cuenta también con el respaldo de la Administración Local. Según la información proporcionada por el edil, el alcalde local encargado, Javier Prieto, presentó ante la Junta Administradora Local (JAL) la solicitud para destinar los excedentes financieros a estas iniciativas.

“Este es uno de los proyectos más importantes que ha llegado a la localidad en los últimos tiempos. La Casa PYBA y la Móvil PYBA pueden convertirse en un legado de esta Junta Administradora Local y, sobre todo, en una herramienta concreta para mejorar la atención de nuestros animales”, afirmó Moreno.

El proyecto tiene previsto ser sometido a primer debate este lunes 21 de septiembre y, si supera esta etapa, pasaría a segundo debate el martes 22 de septiembre, de acuerdo con el cronograma informado por la Junta.

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De aprobarse, la iniciativa permitiría avanzar en la puesta en marcha de estos servicios y ampliar la atención dirigida a los animales más vulnerables de Kennedy. Por ahora, la propuesta continúa en estudio por parte de la corporación local.

Cabe resaltar que esta localidad es una de las que presenta mayor presencia de perros y gatos en situación de calle o abandono. De acuerdo con un estudio de 2022 del Observatorio Ambiental de Bogotá, se registran más de 800 animales deambulantes, con un porcentaje superior al 8% de los casos totales.

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