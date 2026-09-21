Después de siete años de servicio, Urko deja el Ejército y comienza una nueva vida

A lo largo de su trayectoria, este canino participó en diferentes emergencias y operativos. Estuvo en las labores de búsqueda después del sismo de Paratebueno, acompañó operaciones para encontrar personas…

El retiro de Urko fue acompañado por un homenaje en la Plaza de Armas del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres N.° 80, ubicado en el Fuerte Militar de Tolemaida. Sus compañeros lo despidieron entre aplausos y una calle de honor, como reconocimiento a los años en los que hizo parte de los equipos de búsqueda y rescate.

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A lo largo de su trayectoria, este canino participó en diferentes emergencias y operativos. Estuvo en las labores de búsqueda después del sismo de Paratebueno, acompañó operaciones para encontrar personas extraviadas en La María, Boyacá, y participó en jornadas realizadas en el cerro de Monserrate, en Bogotá. Su última misión fue en Pereira, donde llegó junto al equipo de rescate tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto.

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Durante la ceremonia, uno de los momentos más emotivos fue el homenaje de su guía, el soldado profesional Víctor Andrés Barragán, quien durante siete años compartió con Urko su preparación y las diferentes operaciones en las que participaron como binomio.

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De compañero de misión a compañero de vida

Más allá de las operaciones, la trayectoria de Urko estuvo marcada por la relación que construyó con el soldado profesional Víctor Andrés Barragán. Durante siete años, ambos trabajaron como binomio, una labor que exige entrenamiento, confianza y coordinación para responder en situaciones de emergencia.

“Detrás de una búsqueda hay mucho más que una orden y un perro que comienza a rastrear. Hay entrenamiento, sacrificio, disciplina, cansancio, incertidumbre y, muchas veces, familias esperando una noticia, una respuesta”, expresó el uniformado.

Para él, acompañar estas operaciones también significa estar cerca de las familias que esperan saber qué ocurrió con sus seres queridos. “Nuestro trabajo consiste en llevar esperanza cuando todavía existe una posibilidad y llevar certeza cuando la búsqueda termina”, señaló.

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Su olfato y entrenamiento especializado le permitieron participar en escenarios como el sismo de Paratebueno, la búsqueda de personas extraviadas en La María, Boyacá, y las labores de búsqueda en el cerro de Monserrate, en Bogotá, entre otras operaciones.

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Esa relación que comenzó dentro del Ejército continuará. Barragán también termina su etapa de servicio y decidió adoptar a Urko, por lo que el perro no tendrá que enfrentarse a un cambio de vida solo.

El día a día de Urko será distinto, quedarán atrás las jornadas de entrenamiento, los desplazamientos para atender emergencias y las órdenes que durante años marcaron su trabajo como perro de búsqueda y rescate. De ahora en adelante, su compañero de equipo también será su familia. Después de recorrer varias regiones del país y participar en operaciones de búsqueda, Urko podrá disfrutar de una rutina alejada de las exigencias del servicio militar.

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