“Es triste ver sus coquitas vacías”: refugio en Ciudad Bolívar pide alimento para sus perros

La situación ha llegado al punto de que los animales reciben únicamente una comida al día y, aun así, las porciones deben reducirse para intentar que el alimento alcance. “Solamente les estamos dando una cena. No les podemos dar más y, a pesar de que reciben una sola comida, no es la porción que ellos necesitan”, destaca…

En el refugio Sandy, ubicado en Ciudad Bolívar, en Bogotá, hay 25 perros que esperan cada día su plato de comida. Sin embargo, desde hace casi dos semanas, las ayudas han disminuido y el alimento ha empezado a escasear.

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La situación ha llegado al punto de que los animales reciben únicamente una comida al día y, aun así, las porciones deben reducirse para intentar que el alimento alcance. “Solamente les estamos dando una cena. No les podemos dar más y, a pesar de que reciben una sola comida, no es la porción que ellos necesitan”, destaca Daniela González, responsable del Refugio Sandy.

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González explica que, en condiciones normales, un bulto de alimento puede durar alrededor de un día y medio cuando los perros reciben sus dos comidas diarias. Ahora, necesitan que esa misma cantidad alcance para más de una semana.

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“Es triste ver sus coquitas vacías”

El refugio nació a partir de una experiencia personal. González cuenta que decidió dedicarse al rescate de animales después de perder a una perrita. Aquella experiencia, sumada a los casos de abandono y maltrato que veía diariamente en las calles de Ciudad Bolívar, la llevó a involucrarse de lleno en la protección de animales.

Para González, rescatar a un perro no significa únicamente sacarlo de la calle. También implica acompañarlo en su recuperación, cubrir sus necesidades y encontrarle una familia.

“Es triste ver sus coquitas vacías. Uno sabe que ellos tienen hambre y que uno no tiene cómo darles lo que necesitan”, menciona González.

Por eso, una de sus mayores preocupaciones es que la falta de alimento termine afectando la salud de los animales. “Si nuestros rescatados no están bien nutridos, van a empezar a bajar de peso y sus defensas también. La situación puede volverse muy grave y podríamos llegar al punto de tener animales enfermos y desnutridos porque no tenemos suficiente alimento para ellos”, advierte.

El refugio también busca un lugar para quedarse

La falta de comida no es la única preocupación que enfrentan. De acuerdo con González, el lugar donde actualmente funciona el refugio está en arriendo y el contrato está vigente hasta el 10 de diciembre. Después de esa fecha, deberá encontrar un nuevo espacio para los 25 animales.

Por eso, una de sus metas es conseguir un lote propio. Según explica, existe la posibilidad de comprar el terreno donde actualmente están por COP 25 millones.

“Imagínese tener latente la falta de alimento, el pago del arriendo, el cambio de casa y las deudas de las veterinarias. Es muy complejo”, comenta.

En el refugio Sandy, ubicado en Ciudad Bolívar, Bogotá, hay 25 perros que esperan cada día su plato de comida.

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¿Cómo ayudar al refugio Sandy?

Las personas interesadas en apoyar al refugio pueden comunicarse directamente con Daniela González a través del WhatsApp 321 705 8235 o de las redes sociales de Refugio Sandy. También pueden acercarse al lugar para conocer a los animales y llevar alimento.

Otra de las formas de ayudar es mediante la adopción de alguno de los perros que actualmente buscan una familia. González señala que cada proceso se realiza con requisitos para garantizar que los animales lleguen a hogares responsables.

“Siempre he dicho que Refugio Sandy tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran venir, conocer mi trabajo, ver a nuestros peluditos y, de pronto, enamorarse de ellos”, concluye González.

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