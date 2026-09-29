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¿Cómo hacer que mi perro baje de peso? Siga estas recomendaciones

¿Ha notado que su perro está ganando unos kilos de más? Aunque en algunos casos el cambio parece no notarse, el sobrepeso puede pasar factura a su salud y bienestar. Si cree que su mascota necesita bajar de peso, hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta antes de cambiar su alimentación o rutina.

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La Red Zoocial
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29 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
¿Cómo hacer que mi perro baje de peso? Siga estas recomendaciones
Antes de comenzar cualquier programa de pérdida de peso, es importante consultar con un veterinario para que evalúe la condición corporal, la musculatura y la salud general de la mascota.

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Como pasa con las personas, el exceso de peso también afecta la salud y el bienestar de los perros. Unos kilos de más pueden no notarse, pero reconocer a tiempo cuándo un perro tiene sobrepeso es importante para evitar que esta condición termine afectando su calidad de vida.

De acuerdo con la Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas, lo que funciona para un perro puede no ser seguro para otro. Por eso, antes de comenzar cualquier programa de pérdida de peso, es importante consultar con un veterinario para que evalúe la condición corporal, la musculatura, la salud general y los posibles factores de riesgo del animal.

Para los expertos, es importante tener en cuenta que la pérdida de peso debe hacerse de manera progresiva. Las reducciones calóricas drásticas o repentinas pueden aumentar el hambre y dificultar el aporte adecuado de nutrientes. Un plan gradual y supervisado permite a los veterinarios ver cómo avanza el proceso.

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Por su parte, Hill’s Pet Nutrition señala que, además de consultar con un veterinario, también puede hacer una evaluación en casa. Sin importar la raza, debería poder sentir todas las costillas del perro sin una capa gruesa de grasa sobre ellas. Además, el pecho debe ser más ancho que el abdomen, con una hendidura notoria entre el pecho y el estómago. Por lo general, un perro con sobrepeso no tendrá una cintura marcada y habrá poca distinción entre el pecho y el abdomen.

Y ojo, porque también puede notar otras señales, como que jadea al caminar, camina más lento que antes o duerme más de lo habitual.

Que un perro escape puede tener varios motivos. Sin embargo, hay comportamientos determinados que pueden anticipar la escapada.
Es bueno que su perro tenga actividad física constante, ajustada a la edad, la salud y la condición física del perro.
Foto: OLIINIK IGOR

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Pasos para una pérdida de peso segura en perros

La Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas menciona las siguientes recomendaciones:

  • Examen veterinario: determinar la condición corporal, el estado muscular, el peso actual y el peso objetivo.
  • Establecer objetivos: calcular un objetivo inicial de calorías y elegir una dieta adecuada para cada perro.
  • Medir con precisión: pesar o medir los alimentos, las golosinas, los masticables y otros extras. Procure que las golosinas y los extras no superen el 10 % de la ingesta calórica diaria recomendada.
  • Utilizar porciones más pequeñas: dividir las comidas cuando sea apropiado para favorecer la saciedad y mantener una rutina.
  • Fomentar la actividad física diaria: procurar una actividad física constante, ajustada a la edad, la salud y la condición física del perro.
  • Hacer seguimiento del progreso: pesar al perro cada 2 a 4 semanas durante la fase activa de pérdida de peso y continuar con los controles según las indicaciones del equipo veterinario.
  • Mantener la coherencia en la familia: todos deben seguir el mismo plan de alimentación, golosinas y actividades.

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