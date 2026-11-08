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Esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá: así puede agendar un turno

La jornada de esterilización se realizará del 9 al 13 de noviembre en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá.

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Jornada de esterilización gratis de perros y gatos en marzo: así puede agendarse
La jornada se realizará en la Unidad de Cuidado Animal ubicada en Engativá.
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Las personas que tienen perros y gatos en Bogotá podrán acceder a nuevas jornadas de esterilización gratuita en noviembre. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó nuevos turnos para este procedimiento en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la localidad de Engativá.

Las jornadas se llevarán a cabo del 9 al 13 de noviembre de 2026 y tendrán una disponibilidad de 145 cupos diarios, para un total de 725 procedimientos. El servicio no tiene ningún costo y las personas interesadas deberán solicitar la asignación de un turno a través de la plataforma digital del Instituto.

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¿Cómo agendar un turno de esterilización gratuita en Bogotá?

Para acceder a este servicio, los ciudadanos deben ingresar al portal de agendamiento de turnos del IDPYBA y realizar la solicitud correspondiente. De acuerdo con la entidad, cada persona podrá solicitar máximo dos turnos al mes, utilizando su documento de identidad. Es importante tener en cuenta que los cupos son limitados y que la asignación está sujeta a la disponibilidad de cada jornada.

La atención se realizará en la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

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Cinco mitos y verdades sobre la esterilización de perros y gatos

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) explica algunos de los mitos más comunes sobre este procedimiento:

1. ¿La esterilización no tiene beneficios para las mascotas?

Falso. Ayuda a prevenir enfermedades y tumores testiculares en los machos, así como problemas uterinos y mamarios en las hembras.

2. ¿Es necesario esperar al primer celo para esterilizar?

No. Según el IDPYBA, esterilizar a las hembras antes de su primer celo reduce el riesgo de desarrollar tumores mamarios. Además, evita infecciones uterinas como la piometra.

3. ¿Las mascotas engordan después de la esterilización?

No necesariamente. Es importante mantener una alimentación adecuada y actividad física regular, de acuerdo con la edad, el tamaño y las necesidades del animal.

4. ¿Es riesgoso esterilizar a una mascota?

Como cualquier cirugía que requiere anestesia, tiene algunos riesgos. Por eso, el IDPYBA recomienda realizar exámenes prequirúrgicos para comprobar que el animal esté en buenas condiciones de salud.

5. ¿La esterilización cambia el comportamiento de las mascotas?

Puede ayudar a reducir algunos comportamientos relacionados con las hormonas, como la marcación de territorio y las peleas entre machos.

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