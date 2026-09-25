Esterilización gratuita de perros y gatos en Bogotá: conozca cuándo y dónde será

La jornada se realizará entre las 6:00 a. m. y las 10:00 a. m. , y busca facilitar el acceso de la comunidad a este procedimiento veterinario como parte de las acciones encaminadas a promover la tenencia responsable y el bienestar de los animales de compañía.

La Alcaldía Local de Los Mártires anunció una nueva jornada gratuita de esterilización para perros y gatos. La actividad se llevará a cabo el 1 de octubre de 2026, en el Parque El Progreso , ubicado en la carrera 25 con calle 5, en Bogotá.

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¿Cuáles son los requisitos para esterilizar a perros y gatos?

Las personas interesadas en llevar a sus animales de compañía a esta jornada deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

Presentar el documento de identidad.

Llevar perros o gatos mayores de cuatro meses y que se encuentren en buen estado de salud.

Presentar un recibo de servicio público que permita verificar la residencia en los estratos 1, 2 o 3.

Llevar a los perros con collar.

Transportar a los gatos en un guacal o contenedor seguro.

La Alcaldía Local de Los Mártires destacó que este tipo de jornadas buscan facilitar el acceso a procedimientos que hacen parte de la tenencia responsable. "Cada esterilización representa una acción concreta de cuidado. Por eso, desde la Administración Local seguimos promoviendo una ciudadanía consciente de que tener un animal de compañía implica asumir compromisos durante todas las etapas de su vida”, señaló la entidad.

#JornadaDeEsterilización 🐾💚 Cuidarlos también es amarlos.

Ellos nos dan compañía y hacen parte de nuestras familias. Ahora nos toca a nosotros cuidar de su bienestar. 🐶🐱



Este 1 de octubre llega una nueva jornada de esterilización gratuita Los Mártires.



📍 Parque El Progreso pic.twitter.com/c9NYD0Qs6f — Alcaldía Local de Los Mártires (@Alca_Martires) September 22, 2026

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¿Por qué es importante esterilizar a perros y gatos?

La esterilización y la castración son procedimientos veterinarios que evitan la reproducción de los animales. De acuerdo con información de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Ross, en Estados Unidos, la esterilización se refiere al procedimiento realizado en hembras, mientras que la castración corresponde a los machos.

Además de prevenir camadas no planeadas, estos procedimientos pueden tener beneficios para la salud de los animales. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) señala que la esterilización puede reducir el riesgo de algunos problemas de salud y de enfermedades relacionadas con el aparato reproductivo.

En las hembras, por ejemplo, la esterilización reduce significativamente el riesgo de cáncer de mama en perros y gatos, especialmente cuando se realiza antes de los 12 meses de edad. En los machos, por su parte, la castración elimina el riesgo de cáncer testicular.

Sin embargo, como ocurre con cualquier cirugía, estos procedimientos también pueden tener algunos riesgos. La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Ross señala que entre las posibles complicaciones se encuentran las reacciones a la anestesia, el sangrado y las infecciones. Por eso, es importante seguir las recomendaciones del veterinario y realizar los controles necesarios durante la recuperación del animal.

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