Gatita de cuatro meses sufre convulsiones y necesita viajar a Bogotá para recibir atención

La historia de Aria comenzó cuando apenas tenía unos días de nacida. Una proteccionista la encontró y la rescató en Santa Marta, pero su estado era tan delicado que tuvieron que amputarle una de sus patitas de emergencia. Tiempo después comenzaron las…

Aria Vega es una gatita de cuatro meses que permanece en Santa Marta y necesita ser trasladada a Bogotá para recibir atención especializada. La pequeña sufre convulsiones y, según la información compartida por la organización Por Amor a Rocky, en un solo día llegó a presentar 22 episodios.

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La historia de Aria comenzó cuando apenas tenía unos días de nacida. Una proteccionista la encontró y la rescató en Santa Marta, pero su estado era tan delicado que tuvieron que amputarle una de sus patitas de emergencia. Tiempo después comenzaron las convulsiones, cada episodio deja a la gatita completamente agotada y, debido a la frecuencia con la que se presentan, necesita ser valorada por un neurólogo veterinario.

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Aria necesita viajar a Bogotá

Por su estado de salud, el traslado de Aria requiere cuidados especiales, la gatita debe viajar sedada y permanecer acompañada por una veterinaria durante todo el trayecto hasta Bogotá.

Para hacer posible el traslado y cubrir la cita con el especialista, la organización busca reunir cerca de COP 1.500.000. La campaña propone que 150 personas aporten COP 10.000, aunque, según la fundación, cualquier donación puede contribuir a alcanzar la meta y cubrir la atención que Aria necesita.

¿Cómo ayudar a Aria?

Las personas que quieran apoyar el caso pueden consultar la información para realizar donaciones a través de la página de Instagram de Por Amor a Rocky, donde también han compartido detalles sobre la situación de la gatita. Además de las donaciones, compartir la publicación puede ayudar a que la historia de Aria llegue a más personas que puedan contribuir con su traslado y atención veterinaria.

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¿Qué causa las convulsiones en los gatos?

De acuerdo con Purina, las convulsiones en los gatos pueden estar relacionadas con diferentes problemas de salud, tanto dentro como fuera del cerebro. Entre ellos se encuentran la inflamación cerebral, los tumores, los traumatismos, la ingestión de toxinas, las enfermedades renales o hepáticas, las arritmias cardíacas y las alteraciones en los niveles de azúcar en la sangre, entre otros.

Si un gato presenta una convulsión, los expertos recomiendan:

Llevar un registro del tiempo: anotar cuánto dura el episodio puede ayudar al veterinario a determinar la gravedad de la convulsión.

anotar cuánto dura el episodio puede ayudar al veterinario a determinar la gravedad de la convulsión. Reducir los estímulos: apague la televisión, la radio y otras fuentes de ruido.

apague la televisión, la radio y otras fuentes de ruido. No mover ni tocar al gato: aunque pueda resultar instintivo intentar ayudarlo, lo recomendable es no sujetarlo durante la convulsión. Si está en un lugar donde puede golpearse o lastimarse, sí es importante llevarlo a un sitio más seguro.

aunque pueda resultar instintivo intentar ayudarlo, lo recomendable es no sujetarlo durante la convulsión. Si está en un lugar donde puede golpearse o lastimarse, sí es importante llevarlo a un sitio más seguro. Buscar atención veterinaria: una convulsión que dura más de cinco minutos requiere atención urgente.

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