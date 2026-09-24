Este edición de café corresponde a la primera de una colección con la que la fundación busca reunir recursos para continuar con su labor y, al mismo tiempo, dar a conocer las historias de los animales que han llegado a su cuidado.

Una taza de café puede convertirse también en una forma de apoyar a animales que necesitan una segunda oportunidad. Así lo plantea la Fundación Col Choca La Pata, que lanzó una edición de café de especialidad 100 % colombiano inspirada en Romeo, uno de los perros rescatados de la organización.

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Romeo, el perro que no podía caminar y ahora tiene una marca de café para ayudar a otros

Según explicó la organización en sus redes sociales, la idea surgió después de meses de trabajo y con el propósito de encontrar nuevas formas de apoyar a la manada que continúa necesitando ayuda. Cada edición estará protagonizada por uno de los animales de la fundación, por lo que el café tendrá un componente coleccionable. "Cada bolsa cuenta una historia. Cada compra ayuda a continuarla”, señaló la Fundación Col Choca La Pata a través de su cuenta de Instagram, @fundacion_chocalapata.

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La historia de Romeo

El primer protagonista de esta colección es Romeo, un perro que llegó a la fundación en condiciones delicadas. De acuerdo con la organización, el animal estaba herido y había perdido la capacidad de utilizar sus patas traseras, por lo que no podía caminar.

Su recuperación requirió cuidados, terapias y acompañamiento constante. Con el paso del tiempo, Romeo comenzó un proceso que se convirtió en una muestra de lucha y de la importancia de brindar nuevas oportunidades a los animales que llegan en situaciones de vulnerabilidad.

Por eso, su nombre fue elegido para esta primera edición de café de especialidad. La bebida busca llevar consigo parte de esa historia y recordar que detrás de cada animal rescatado existe un proceso que continúa incluso después de haber encontrado un lugar seguro.

La Fundación Col Choca La Pata explicó que Romeo es apenas el comienzo de una colección que tendrá nuevas ediciones cada mes, cada una dedicada a uno de los animales que han pasado por la organización. De esta manera, quienes adquieran el producto podrán conocer progresivamente las historias de los llamados “chocapatunos” y contribuir a su bienestar.

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La primera edición contiene 250 gramos de café de especialidad 100 % colombiano y tiene un valor de COP 50.000 más el envío. Los pedidos pueden realizarse a través del WhatsApp 314 683 6324.

Con esta propuesta, la organización pretende adquirir recursos para continuar con su labor. "Tu compra tiene propósito. Con cada bolsa apoyas rehabilitación, alimentación, bienestar de animales en situación de vulnerabilidad", escribió la Fundación Col Choca La Pata.

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