Galletas de chocolate para perros: receta fácil para celebrar Amor y Amistad

Para comenzar, precaliente el horno aproximadamente a 200 °C. En un recipiente grande, mezcle la harina integral, el polvo de algarroba y la harina de avena hasta que los ingredientes queden bien integrados. Luego, haga un hueco en el centro de la mezcla y agregue el agua, la mantequilla, el huevo y el aceite de coco. Mezcle todos los ingredientes hasta obtener una masa con una consistencia adecuada para trabajarla.

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Luego, espolvoree un poco de harina sobre una superficie limpia y extienda la masa hasta que tenga un grosor de aproximadamente 1/4 de pulgada. Después, corte las galletas con las formas que prefiera y colóquelas en una bandeja para hornear.

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Lleve las galletas al horno y déjelas cocinar durante unos 15 a 20 minutos, dependiendo de qué tan crujientes quiera que queden. Una vez listas, retírelas y déjelas enfriar antes de ofrecérselas a su mascota.

Si lo desea, puede decorarlas una vez estén completamente frías.

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Tenga en cuenta

Aunque se trate de una receta pensada para perros, no significa que todos sus ingredientes sean adecuados para cualquier animal. Las necesidades alimentarias pueden variar según la edad, el tamaño, el estado de salud y otras condiciones particulares de cada perro. Por eso, si tiene dudas sobre alguno de los ingredientes o si su mascota tiene una alimentación especial, lo mejor es consultar previamente con un veterinario.

Además, tenga presente que estas galletas deben ofrecerse como un premio ocasional y no como sustituto de la alimentación habitual del perro.

Receta tomada del portal especializado Gone to the Snow Dogs.

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