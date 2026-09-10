Lindsay sigue hospitalizada y necesita donaciones para continuar su tratamiento

La Fundación Koralia informó que uno de los principales retos es estabilizar el líquido abdominal de…

Lindsay continúa hospitalizada y su estado de salud todavía es delicado. La perrita permanece bajo atención veterinaria mientras la Fundación Koralia intenta estabilizar su estado de salud, un proceso que requiere medicamentos especiales, exámenes y varios días más de cuidados. Ante los gastos que implica su tratamiento, la organización hizo un llamado a quienes puedan ayudar para que pueda continuar recibiendo la atención que necesita.

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La Fundación Koralia informó que uno de los principales retos es estabilizar el líquido abdominal de Lindsay, por lo que su cuerpo todavía requiere cuidados constantes. “Todavía no podemos decir que está fuera de peligro”, señaló la organización.

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La Fundación Koralia pide ayuda para Lindsay

La situación económica también se ha convertido en una preocupación para la fundación. De acuerdo con la publicación, las donaciones que han recibido hasta ahora no son suficientes para cubrir las necesidades del tratamiento.

Por esta razón, la organización hizo un llamado a quienes puedan aportar, incluso con pequeñas donaciones, para ayudar a que Lindsay continúe con su proceso de recuperación. “Lindsay no puede esperar”, indicó la Fundación Koralia, que también pidió a sus seguidores compartir la historia para ayudar a que el llamado llegue a más personas.

Quienes quieran apoyar pueden consultar los datos para realizar donaciones directamente en la publicación de la Fundación Koralia en sus redes sociales.

Por ahora, Lindsay continúa hospitalizada y necesita seguir recibiendo atención y medicamentos mientras el equipo que la acompaña trabaja para estabilizar su estado de salud.

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Canales para reportar casos de maltrato animal en Bogotá

Si conoce un posible caso de maltrato animal en Bogotá, puede reportarlo a través de los siguientes canales de atención:

Línea de Emergencias 123: puede comunicarse a esta línea cuando se trate de una situación que requiera atención inmediata.

puede comunicarse a esta línea cuando se trate de una situación que requiera atención inmediata. Correo electrónico: protecciónanimal@animalesbog.gov.co.

protecciónanimal@animalesbog.gov.co. Atención presencial: carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.

carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5. Bogotá Te Escucha: a través de este sistema también se pueden presentar reportes y adjuntar fotografías o videos que sirvan como evidencia del caso.

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