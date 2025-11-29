Actriz Margarita Ortega adoptó a Pedrito, gato negro de una fundación: “feliz nueva vida”

Pedrito, ahora llamado Merlín, inició una nueva vida tras ser adoptado por la actriz Margarita Ortega. Foto: @fundacionelgatio

La Fundación El Gatio, organización dedicada al rescate y adopción de gatos en Bogotá, dio a conocer una noticia que conmovió a su comunidad: Pedrito, un gato negro rescatado de las calles, encontró finalmente un hogar definitivo. Su nueva familia está encabezada por la presentadora y actriz colombiana Margarita Ortega, quien confirmó la adopción a través de sus redes sociales.

El Gatio anunció la noticia con entusiasmo. “Pedrito encontró su para siempre”, escribieron en sus redes sociales. La fundación indicó que el gatito inicia una nueva etapa junto a su cuidadora humana y a dos nuevos compañeros: una gata y un perro que ya integran el hogar. La organización describió la llegada del felino como el comienzo de “un capítulo con amor real” y agradeció a la familia por elegir adoptar y confiar en su labor.

La historia de Pedrito inició con un rescate afortunado. Según relató la fundación, el gato estaba en riesgo de ser atropellado cuando un policía intervino para ponerlo a salvo. El pequeño animal se subió a la moto del uniformado, como pidiendo ser retirado de la zona de peligro. Desde entonces fue entregado a El Gatio, donde recibió atención y cuidados mientras esperaba la oportunidad de ser adoptado.

Esa oportunidad por fin llegó. Margarita Ortega compartió en su cuenta de Instagram que el proceso de adopción fue completado con éxito y que el gato, a quien su familia ha llamado Merlín, ya hace parte de su hogar. “Gracias a la confianza de @fundacionelgatio por permitirnos presentar y superar el proceso de adopción de este nuevo miembro de nuestra familia”, escribió la presentadora, junto a una foto del felino.

Ortega explicó que Merlín se integra a una familia multiespecie conformada también por Mate, un perro, y Mona, una gata, quienes serán sus nuevos compañeros. En su mensaje reafirmó su posición frente a la protección animal y la tenencia responsable: “Somos una familia multiespecie, estamos orgullosos de ello y creemos en la adopción, la esterilización y la tenencia responsable. #AdoptaNoCompres”.

Desde la fundación celebraron que Pedrito haya encontrado un hogar que lo reciba con cariño y destacaron que la adopción responsable transforma vidas, no solo la de los animales rescatados, sino también la de quienes deciden abrirles un espacio en sus hogares. “Feliz nueva vida a esta familia multiespecie preciosa”, expresaron.

La historia de Pedrito se suma a los numerosos casos de rescates exitosos gestionados por El Gatio, que continúa promoviendo la adopción como la vía para darles una segunda oportunidad a los animales que, como él, llegan de situaciones de vulnerabilidad.

