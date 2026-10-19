La historia de la felina fue compartida por la marca de alimentos para mascotas Mirringo. Según contó Miguel, todo comenzó un día cuando se disponía a realizar un vuelo. Al encender la aeronave y mirar a su alrededor, descubrió que había una gata dentro del avión. Llamó a la torre…

Bessie es una gata de pelaje negro que encontró un hogar de una manera poco habitual: apareció dentro de un avión y, después de un primer encuentro inesperado, volvió a cruzarse en el camino de Miguel Londoño, un piloto comercial de 20 años que terminó adoptándola.

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Bessie, la gata que apareció en un avión y terminó siendo adoptada por un piloto

La historia de la felina fue compartida por la marca de alimentos para mascotas Mirringo. Según contó Miguel, todo comenzó un día cuando se disponía a realizar un vuelo. Al encender la aeronave y mirar a su alrededor, descubrió que había una gata dentro del avión. Llamó a la torre de control para preguntar por ella, pero no recibió respuesta.

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En ese momento, el joven no se atrevió a llevársela. Sin embargo, el encuentro no sería el último. Aproximadamente una semana después, volvió a encontrar al animal en el mismo lugar, esta vez acostada en el piso. “Volví otra vez y vi a la gatica parchada, tirada en el piso, la miré a los ojos y dije esto es el destino”, relató Miguel en el video difundido por la marca.

Para el piloto, fue Bessie quien lo eligió. “Yo estoy seguro de que ella decidió adoptarnos a nosotros”, aseguró. Desde entonces, la gata se ha convertido en una integrante más de la familia. Su personalidad curiosa y su facilidad para apropiarse de los espacios han hecho que su presencia no pase inadvertida, especialmente para José Mario, el hermano mayor de Miguel.

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“Es demasiado chismosa y, la verdad, se adueñó de la casa completamente”, contó entre risas. Bessie incluso ha cambiado las costumbres de descanso de los hermanos. Algunas noches, la felina duerme en la habitación de Miguel y él termina compartiendo el cuarto con su hermano. “O sea, lo desplazó y, de paso, a mí me dejó con la mitad de mi espacio”, bromeó José Mario.

El nombre de Bessie también guarda una historia especial. La gata fue bautizada en homenaje a Bessie Coleman, pionera de la aviación y reconocida como la primera mujer afroamericana en obtener una licencia de piloto.

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Campaña destaca historias de gatos que encontraron un hogar de forma inesperada

La historia de Bessie hace parte de la campaña “Cuando los gatos nos eligen”, impulsada por Mirringo bajo el hashtag #EfectoMirringo. La iniciativa busca destacar los encuentros inesperados entre felinos y personas, y recordar que la adopción implica un compromiso de cuidado durante toda la vida del animal.

La propuesta parte de la idea de que son los gatos quienes eligen a sus humanos y, de manera inesperada, se acercan a las personas que terminan convirtiéndose en su familia.

Para mostrar distintas formas en las que ocurre esta conexión, la marca documentó tres historias. Además de Bessie, está la de Ash, una gata que descendió sola desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el hotel Playa Koralia. Allí decidió quedarse, se convirtió en parte de la identidad del lugar y, con el tiempo, encontró un hogar junto a una familia que la acogió.

El tercer caso es el de Laura Acevedo, diseñadora de moda que inicialmente tenía previsto adoptar un solo gato, pero terminó abriendo las puertas de su casa a Elvis y Óscar, dos felinos que transformaron su rutina y su manera de entender la compañía animal.

“En Mirringo entendemos el privilegio que representa ser elegido por un gato y el gran compromiso que asumimos cuando decidimos cuidarlos para toda la vida. Por eso, ofrecemos alimentos completos y balanceados, con un sabor que les encanta y que, además, los nutren desde adentro, contribuyendo a su bienestar”, afirmó Mariana Castro, gerente de Mercadeo y Ventas de Mascotas de Grupo BIOS.

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La campaña también llama la atención sobre la situación de los animales que aún esperan una familia. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se estima que cerca de 350.000 animales deambulan sin hogar por las calles de Bogotá. Esta cifra refuerza la importancia de promover la adopción responsable y brindar oportunidades a los animales que no cuentan con un hogar.

Adoptar implica asumir responsabilidades que van más allá de ofrecer alimento y refugio. Los gatos necesitan atención veterinaria periódica, vacunas al día, una alimentación adecuada, agua fresca disponible, espacios seguros y oportunidades de juego. También es fundamental reconocer sus necesidades particulares, prestar atención a los cambios en su comportamiento y respetar sus tiempos.

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