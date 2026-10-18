Blanquita sobrevivió y ahora busca una familia que la adopte

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La Fundación Koralia compartió su historia en redes sociales y destacó su personalidad noble, tierna y amorosa.

Blanquita tiene aproximadamente entre cinco y seis meses y está lista para comenzar una nueva etapa de su vida. La perrita llegó casi moribunda a la Fundación Koralia, donde recibió una oportunidad para salir adelante. Ahora, tras recuperarse, espera encontrar una familia responsable que la acompañe durante toda su vida.

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En el video publicado por la fundación, la historia se cuenta desde la perspectiva de Blanquita, quien relata cómo llegó en condiciones delicadas y recibió la ayuda que necesitaba para seguir viviendo.

La búsqueda de un hogar es ahora el siguiente paso de su historia. La intención de la fundación es que Blanquita pueda dejar atrás ese difícil comienzo y tenga la oportunidad de crecer en un entorno seguro, donde sea querida y protegida. Por eso, la organización hace un llamado a las personas interesadas en adoptar para que conozcan su caso y consideren la posibilidad de integrarla a su familia.

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¿Cómo adoptar a Blanquita?

Las personas que quieran darle una oportunidad a Blanquita pueden comunicarse por mensaje directo con la Fundación Koralia, a través de sus redes sociales, para obtener información sobre el proceso de adopción. La fundación busca una familia responsable, dispuesta a asumir el compromiso que implica tener un animal de compañía y garantizarle cuidados, cariño y protección durante toda su vida.

Otra forma de ayudar es compartir la publicación de la fundación para que la historia de Blanquita llegue a más personas y pueda encontrar a su futura familia.

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