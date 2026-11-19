De acuerdo con la publicación, Conejo es un integrante muy querido de su hogar. Desde que desapareció, sus familiares lo buscan con angustia y piden ayuda a las personas que viven o transitan por esta zona de la capital.

La Fundación Villa Peluda compartió en sus redes sociales el caso de Conejo, un gato que se encuentra desaparecido desde el pasado 15 de noviembre en Bogotá. El felino fue visto por última vez en el sector del Centro Comercial Santa Fe, en el norte de la ciudad, y su familia espera recibir información que permita encontrarlo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Una de las particularidades que puede ayudar a identificarlo es que lleva un collar con estampado animal print. Además, le falta uno de sus colmillos, un rasgo que puede facilitar su reconocimiento. La familia ofrece una recompensa a quien pueda brindar información que ayude a encontrarlo. Por esta razón, la Fundación Villa Peluda también invita a la ciudadanía a compartir la publicación y estar atenta por si alguien llega a verlo.

Le puede interesar: Buscan ayuda para rescatar a una perrita que fue encontrada en un caño en Bogotá

¿Cómo ayudar a encontrar a Conejo?

Si tiene información sobre el paradero del gato o cree haberlo visto, puede comunicarse directamente con su familia a través del número 312 360 6993 o escribir a la fundación por medio de sus redes sociales.

Le recomendamos leer: Se retira Killer, el perro policía que dedicó su vida a detectar explosivos

¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal en Bogotá?

Línea de emergencias 123 : para reportar situaciones que requieran atención inmediata.

: para reportar situaciones que requieran atención inmediata. Correo electrónico del IDPYBA: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

proteccionanimal@animalesbog.gov.co. Bogotá Te Escucha: a través de este sistema puede presentar una solicitud y adjuntar fotografías o videos que sirvan como evidencia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱