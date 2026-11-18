El caso fue dado a conocer por la Fundación Villa Peluda, que compartió en sus redes sociales para pedir ayuda por la pequeña. Según la publicación, se trata de una perrita cruce de cocker que…

Una perrita fue encontrada debajo de un puente, en un caño del sector de Gustavo Restrepo, al sur de Bogotá. El animal, que había sido visto deambulando por la zona desde el día anterior, aparentemente no podía moverse cuando fue encontrado. Por esta razón, buscan personas que puedan ayudar con su rescate y brindarle la atención que necesita.

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Buscan ayuda para rescatar a una perrita que fue encontrada en un caño en Bogotá

El caso fue dado a conocer por la Fundación Villa Peluda, que compartió en sus redes sociales para pedir ayuda por la pequeña. Según la publicación, se trata de una perrita cruce de cocker que posiblemente está embarazada y necesita atención veterinaria lo antes posible.

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La situación preocupa a quienes conocieron el caso, pues la perrita permanece en una zona donde podría estar expuesta a diferentes peligros. Por ahora, necesita una persona que pueda ofrecerle un hogar de paso mientras recibe atención y se determina cuál es su estado de salud.

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Así puede ayudar a la perrita en Bogotá

Además de la atención veterinaria, la pequeña necesita encontrar un lugar seguro donde pueda permanecer y recibir los cuidados necesarios. Para esto, la fundación hizo un llamado a las personas que puedan ofrecerle un hogar de paso, adoptarla o colaborar con su rescate.

La organización también recordó que se aproxima una temporada especialmente difícil para los animales, debido al aumento de los casos de abandono y las pérdidas de mascotas asociadas al uso de pólvora. Por eso, hizo un llamado a no dejar sola a esta perrita y ayudarla a encontrar una oportunidad lejos de las calles.

Las personas que puedan brindarle ayuda o tengan información para facilitar su rescate pueden comunicarse al 320 486 6430.

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¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal?

Si conoce un caso de maltrato o un animal que se encuentre en riesgo, existen varios canales para informar a las autoridades y solicitar atención.

Fiscalía General de la Nación: puede denunciar casos de maltrato animal a través de la línea 122, acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o ingresar a su página web para diligenciar el formulario de denuncia.

Policía Nacional: si se trata de una situación de maltrato animal que requiere atención inmediata, puede comunicarse con la línea 123. También puede acudir al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano para solicitar ayuda y reportar el caso.

Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma): es el grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar los casos de maltrato animal. Las personas que conozcan un posible caso pueden denunciarlo ante las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

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