¿Cómo evitar que mi gato orine por todas partes en la casa para marcar territorio?

En la mayoría de los casos, los gatos dejan de orinarse por fuera del arenero con la esterilización temprana. Foto: Pixabay

Los gatos son mascotas inteligentes, independientes y muy limpias. Sin embargo, en ocasiones, pueden adoptar comportamientos que resultan molestos para sus dueños, como orinarse en sofás, camas, paredes y otros espacios de la casa. Esta conducta, que ocurre más en machos que en hembras, hace parte de su instinto por marcar territorio.

Leer: ¿Qué razas de gatos se pueden entrenar?

De acuerdo con el médico veterinario Manel Manzano Cristóbal, del portal web Veterinario Gratis, el marcaje es una forma de comunicación natural en los gatos. Mediante esta conducta, los felinos dejan determinadas marcas olfativas para que otros animales, casi siempre de su misma especie, puedan percibirlas. Estas marcas están cargadas de información y, por ende, sirven para comunicar mensajes específicos.

Manzano recomienda en su página web la esterilización temprana para evitar este problema. En la mayoría de los casos, los felinos dejan de orinarse por fuera del arenero con la castración. No obstante, esta cirugía no siempre tiene la capacidad de evitar la totalidad de los marcajes.

Leer: ¿Cómo puedo entrenar a mi mascota para que haga sus necesidades en el lugar adecuado?

El portal Experto Animal ofrece algunos trucos para evitar que los gatos se orinen en la casa para marcar territorio:

Usar repelentes naturales.

Existen determinados olores que son desagradables para los gatos y pueden ayudar a evitar que marquen con orina. Los olores cítricos o la pimienta son algunos de ellos. Lo aconsejable es rociar estos productos en las zonas marcadas.

Leer: Olores que más estresan a los gatos

Refuerzos positivos

El refuerzo positivo es una técnica que no debe faltar en los procesos de educación, ya sea para adiestrar a un gato o para corregir determinadas conductas como esta. No obstante, las golosinas o premios consumibles no suelen funcionar en estos casos, ya que a los mininos no les gusta relacionar la zona de hacer sus necesidades con comida.

No cambiar el arenero del lugar

Este cambio tan simple puede producir estrés en el gato, lo que lo llevará al marcaje con orina. Es necesario definir un espacio para ubicar la caja de arena y evitar cambiarla de lugar. Por otro lado, es importante recordar que a los gatos no les gusta tener la comida cerca del arenero, de manera que hay que mantenerlo alejado de los cuencos de comida y agua.

Leer: ¿Cómo quitar o eliminar el olor de orines de perro y gato?

Colocar varias cajas de arena

Aunque solo se tenga un gato, una forma de educarlo para que aprenda a utilizar la caja de arena y evitar que se orine en todas partes es colocar varios areneros. Estas cajas deben ubicarse en aquellos puntos más utilizados por el gato para orinar. Además, es recomendable premiar al minino con caricias o con obsequios cuando utilice el arenero adecuadamente.

Leer: ¿Por qué mi gato se esconde cuando llega gente a la casa y qué significa?

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com