De acuerdo con Purina, el color de estos animales no significa que tengan poderes sobrenaturales ni que estén asociados con la mala suerte. Como ocurre con los demás felinos, cada uno tiene su propia personalidad…

En estas fechas de Halloween, los gatos negros vuelven a estar en el centro de algunas supersticiones que los relacionan con la mala suerte y la brujería. Estas creencias, que tienen raíces históricas, han ayudado a crear prejuicios alrededor de los felinos de pelaje oscuro y pueden influir en sus oportunidades de encontrar un hogar.

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Día del gato negro: ¿qué hay de cierto en las creencias sobre estos animales?

De acuerdo con Purina, el color de estos animales no significa que tengan poderes sobrenaturales ni que estén asociados con la mala suerte. Como ocurre con los demás felinos, cada uno tiene su propia personalidad y necesidades de cuidado.

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¿Los gatos negros dan mala suerte?

Una de las creencias más extendidas sostiene que encontrarse con un gato negro, especialmente si cruza el camino de una persona, es un mal augurio. Esta superstición se relaciona con antiguas creencias europeas que asociaban a estos animales con la brujería. Según el Natural History Museum de Los Ángeles, la asociación entre los gatos negros y las fuerzas sobrenaturales se remonta a la Europa medieval. Con el paso del tiempo, estas ideas alimentaron prejuicios contra los felinos de este color y contribuyeron a su persecución.

Sin embargo, no existe evidencia científica de que los gatos negros puedan atraer la mala suerte o modificar el destino de las personas. El color de su pelaje responde a factores genéticos relacionados con la pigmentación, no a poderes sobrenaturales.

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Además, las interpretaciones culturales no siempre han sido negativas. En el antiguo Egipto, los gatos eran animales venerados, mientras que en otras tradiciones se les ha relacionado con la fortuna y la protección. Esto demuestra que el significado que se les da a estos felinos depende de las creencias de cada sociedad.

El color del pelaje no determina su comportamiento

Algunas creencias populares atribuyen a los gatos negros características de comportamiento que no están necesariamente relacionadas con su apariencia. Sin embargo, no es adecuado afirmar que estos felinos son más agresivos o más dóciles que los demás únicamente por el color de su pelaje.

Un estudio publicado en la revista científica Journal of Applied Animal Welfare Science, titulado The Relationship Between Coat Color and Aggressive Behaviors in the Domestic Cat, analizó la posible relación entre el color del pelaje y los comportamientos agresivos de los gatos domésticos.

La investigación recopiló respuestas de cuidadores de gatos mediante una encuesta en línea. Los resultados señalaron diferencias en algunos comportamientos reportados según el patrón de color, pero no permiten concluir que todos los gatos de un determinado color tengan un temperamento específico. En particular, el estudio no demuestra que los gatos completamente negros sean más dóciles que los demás.

La personalidad de cada felino también está relacionada con sus experiencias, su socialización y el entorno en el que vive. Por su parte, los expertos de Ringo señalan que, al momento de adoptar, es importante conocer su comportamiento y no tomar decisiones basadas únicamente en su apariencia.

La asociación entre los gatos negros y las fuerzas sobrenaturales se remonta a la Europa medieval. Foto: Pexels

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¿Por qué los gatos negros tardan más en ser adoptados?

El color del pelaje puede influir en la percepción que algunas personas tienen de los animales y, en consecuencia, en sus oportunidades de encontrar una familia. En su artículo sobre los mitos y las falsas creencias sobre los gatos negros, la Fundación Affinity recoge investigaciones que señalan que los gatos negros y marrones suelen ser adoptados menos que los de pelaje claro y que, incluso cuando son cachorros, pueden pasar más tiempo en los refugios antes de encontrar un hogar.

Hoy, 27 de octubre, Día del Gato Negro, es una oportunidad para cuestionar estas creencias y recordar que ningún felino merece ser rechazado o puesto en peligro por su apariencia. Adoptar de manera responsable y ofrecerle un hogar seguro son formas concretas de ayudar a su bienestar.

Por eso, expertos de Royal Canin recomiendan preparar un espacio tranquilo para que el gato explore su nuevo hogar y presentarlo de forma gradual a otras mascotas, para que puedan acostumbrarse a su presencia sin generarles estrés.

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