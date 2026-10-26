La fundación compartió el caso para pedir la colaboración de la ciudadanía y ampliar la difusión de la búsqueda, con la…

Desde entonces, su familia espera encontrarlo y lograr que regrese sano y salvo a casa. La situación también afecta a dos niños que extrañan a su compañero y esperan volver a verlo.

Milán fue robado el sábado 26 de septiembre, cerca de las 7:00 p. m., en el parque de Hayuelos, en Bogotá. Según informó la Fundación Villa Peluda a través de una publicación en redes sociales, dos hombres se llevaron al perro en una motocicleta.

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¿Ha visto a Milán? Robaron a este perro en el parque de Hayuelos, en Bogotá

La fundación compartió el caso para pedir la colaboración de la ciudadanía y ampliar la difusión de la búsqueda, con la esperanza de obtener información que permita dar con el paradero de Milán.

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¿Cómo ayudar a encontrar a Milán?

Las personas que hayan visto a Milán o tengan información que pueda contribuir a encontrarlo pueden comunicarse al número 312 377 5386.

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La Fundación Villa Peluda también invitó a los usuarios de redes sociales a compartir la publicación en sus historias y a difundir el caso. Además, pidió comentar "Milán vuelve a casa" para ayudar a que el mensaje llegue a más personas.

La organización espera que la difusión permita obtener información útil para encontrar al perro y facilitar su regreso con la familia que lo espera.

Mientras continúa la búsqueda, cada dato que pueda contribuir a establecer dónde está Milán puede ser importante para sus seres queridos. La familia pide que, si alguien sabe algo sobre lo ocurrido o lo ha visto, se comunique a través del número habilitado.

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¿Dónde denunciar el abandono animal en Bogotá?

Si conoce un posible caso de abandono animal o presencia una situación en la que el bienestar de un animal esté en riesgo, puede reportarlo a través de los siguientes canales de atención:

Línea de emergencias 123 : para reportar situaciones que requieran atención inmediata.

: para reportar situaciones que requieran atención inmediata. Correo electrónico del IDPYBA : proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

: proteccionanimal@animalesbog.gov.co. Bogotá Te Escucha: a través de este sistema puede presentar una solicitud y adjuntar fotografías o videos que sirvan como evidencia.

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