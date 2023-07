Estos son los colores que aman y tranquilizan a los gatos

Si bien todavía puede haber un elemento emocional del que no somos conscientes, la mayoría de los investigadores sugieren que el color favorito de un gato es el azul. Foto: Freepik

Si vive con gatos, sabrá que adoran perseguir y atrapar todo tipo de cosas. Pero, su visión es levemente distinta a lo que se podría esperar. Por ejemplo, los gatos tienen un mejor ángulo y mejor visión nocturna que los seres humanos. Sin embargo, no pueden apreciar la misma cantidad de colores: ven peor de día y tienen mayores dificultades para enfocar su visión en objetos cercanos.

Además, el campo de visión de los gatos es de 200 grados, comparado con los 180 grados que tenemos las personas con nuestros ojos, según afirma el investigador de felinos, Nickolay Lamn, quien realizó un trabajo sobre la visión de los gatos con ayuda de oftalmólogos veterinarios de la Universidad de Penn, en Estados Unidos.

Según National Geographic, los felinos solo disponen de conos sensibles al verde y al azul, pero no al rojo. Pese a que son capaces de diferenciar entre los colores calientes de los fríos, solo son capaces de ver los fríos. De hecho, el color rojo lo perciben como color gris oscuro. Por otro lado, los humanos pueden ver una gran variedad de colores, gracias a la combinación de receptores del color rojo, verde y azul.

Sin embargo, ellos ven entre seis y ocho veces mejor que los seres humanos en la oscuridad. Asimismo, sus ojos son bastante grandes para la dimensión de sus cabezas. Esto surgió debido a su necesidad constante por cazar a otros animales.

Pero, tener los ojos grandes implica tener dificultades para enfocar la visión. Mientras que los humanos tenemos músculos en los ojos que nos permiten distorsionar la mirada y enfocar los objetos cercanos, para los gatos su visión cercana no es tan efectiva ni buena como la nuestra.

Debido a que los gatos ven con mayor claridad colores como el verde y el azul, se podría considerar que estos son sus colores favoritos. De hecho, según el portal especializado Cats.com, los artículos y juguetes de este color serán más importantes para los felinos.

A pesar de lo anterior, el hecho de que los gatos no puedan ver una amplia gama de colores no les molesta en absoluto. El portal anteriormente mencionado también indica que ellos “no están particularmente interesados en los colores, pues, dependen de sus presas para sobrevivir y el color no les ayuda tanto a cazar como a detectar movimiento o ver en la oscuridad”.

De acuerdo con el portal Cats.com, el azul y el violeta son los colores más relajantes para los gatos. Según explican los expertos, estos colores pueden ayudar a reducir el estrés en los gatos e, incluso, son los tonos preferidos en los consultorios veterinarios por la forma en la que reaccionan ante ellos.

Por el contrario, si las paredes estuvieran puntadas de un blanco puro, un gris suave, tal vez los mininos se alterarían. Esto ocurre porque el blanco puede ser molesto para algunos de estos felinos gracias al extremo ultravioleta del espectro que hace que molesten cuando ven algún objeto de este color.

De hecho, Marty Becker médico veterinario de la American Humane Association recomienda usar una paleta de Pascua para tranquilizar a los gatos. “Los tonos pastel, como el verde y el morado, son perfectos para que los usen los veterinarios. Si tu gatito es del tipo que experimenta ansiedad cada vez que vas al veterinario, considera llevar una manta de color verde pastel o morado para ayudar a calmarlo” indica.

