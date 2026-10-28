Gata de 12 años está en adopción y busca una familia en Medellín

Rayita tiene 12 años y está en busca de una nueva oportunidad. La gata fue rescatada en Medellín cuando era pequeña, luego de haber sido abandonada dentro de una bolsa negra junto a su hermana Lupe. Desde entonces, vivió durante años bajo el cuidado de una mujer que le brindó un hogar y protección. Sin embargo, debido a problemas de salud, su tutora ya no puede continuar haciéndose cargo de ella, por lo que ahora necesita encontrar una familia que esté dispuesta a recibirla y acompañarla en su vejez.

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La historia de Rayita fue compartida por la fundación Por Amor a Rocky, que difundió el caso a través de sus redes sociales con el propósito de encontrarle un hogar.

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Según la publicación, Rayita es una gata esterilizada que necesita una familia que le ofrezca un entorno seguro y lleno de cariño. Su caso también pone sobre la mesa la importancia de considerar la adopción de animales adultos mayores, que también necesitan una oportunidad para vivir esta etapa de su vida acompañados.

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¿Cómo adoptar a Rayita en Medellín?

Las personas interesadas en brindarle un hogar a Rayita pueden consultar el proceso de adopción a través de la cuenta de Instagram de la fundación Por Amor a Rocky, identificada como @rockyadopcion. De acuerdo con la información compartida por la organización, quienes deseen iniciar el proceso deben descargar el formulario de adopción disponible a través de este perfil.

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¿Cómo preparar el hogar para adoptar un gato?

La llegada de un gato a un nuevo hogar requiere paciencia y preparación, especialmente cuando se trata de un animal adulto mayor. Según Sandra Castelblanco, médica veterinaria de Gabrica, es importante habilitar un espacio tranquilo con cama, recipientes para comida y agua, arenero y juguetes. Durante los primeros días, permitir que el felino explore gradualmente su entorno y respetar sus tiempos de adaptación puede ayudarlo a sentirse seguro.

En el caso de los gatos adultos, la adaptación puede tomar más tiempo, por lo que mantener rutinas estables, ofrecer lugares donde puedan descansar y evitar forzar el contacto ayuda a generar confianza con su nueva familia. "Una buena adaptación no ocurre por casualidad. Preparar el hogar, respetar sus tiempos y cubrir adecuadamente sus necesidades permite que el gato se sienta seguro y desarrolle un vínculo positivo con su nueva familia", explicó Castelblanco.

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