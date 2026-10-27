Su historia se dio a conocer cuando la fundación pidió ayuda para reunir el dinero necesario para una cirugía urgente. Tras realizarle radiografías, la organización informó que la perrita tenía múltiples fracturas y necesitaba…

La historia de Estrellita tuvo un cambio que hoy llena de alegría a quienes hicieron posible su recuperación. La perrita, que necesitaba atención veterinaria por varias fracturas, ahora disfruta de momentos junto al mar, rodeada del cariño de su nueva familia, según compartió la Fundación Koralia en sus redes sociales.

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De luchar por su vida a disfrutar del mar: así es la nueva vida de Estrellita

Su historia se dio a conocer cuando la fundación pidió ayuda para reunir el dinero necesario para una cirugía urgente. Tras realizarle radiografías, la organización informó que la perrita tenía múltiples fracturas y necesitaba una intervención para tratar sus lesiones.

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En aquella publicación, la Fundación Koralia explicó que necesitaba reunir COP 2.650.000 para la cirugía de Estrellita. Por eso, hizo un llamado a la solidaridad de sus seguidores y les pidió compartir el caso para ayudar a que la perrita recibiera la atención veterinaria que necesitaba.

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Estrellita encontró una nueva oportunidad

Ahora, la fundación compartió una actualización sobre la vida de Estrellita. En las imágenes publicadas, la perrita disfruta del mar después de haber pasado por una situación que puso a prueba su bienestar.

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La organización también agradeció a la familia que decidió adoptarla y brindarle un hogar. Para la Fundación Koralia, su historia representa la oportunidad de que un animal rescatado pueda sanar, recibir amor y comenzar una nueva etapa. “Queremos que cada ser que rescatamos tenga la oportunidad de sanar, sentirse amado y descubrir que la vida también puede ser bonita”, expresó la fundación en su publicación.

La organización destacó, además, el compromiso de la familia que le abrió las puertas de su hogar y le ha permitido vivir nuevas experiencias. Su historia muestra la importancia de la adopción responsable y de ofrecerles a los animales rescatados un entorno en el que puedan recibir cuidados y afecto.

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La importancia de darles una segunda oportunidad

El caso de Estrellita también recuerda que la labor de rescate no termina cuando un animal recibe atención veterinaria. Encontrar una familia que pueda acompañarlo y responder por sus necesidades es parte importante de su proceso para comenzar una nueva vida. La Fundación Koralia invitó a sus seguidores a conocer las publicaciones anteriores sobre Estrellita para descubrir lo que tuvo que superar antes de llegar a este momento.

Hoy, las imágenes de la perrita junto al mar contrastan con el llamado urgente de ayuda que hizo la organización cuando necesitaba reunir los recursos para su cirugía. Su nueva vida es también un reconocimiento a las personas que se involucraron en su historia y a la familia que decidió darle un hogar.

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