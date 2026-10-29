Gatita con una grave lesión en una glándula mamaria necesita ayuda urgente

Según la información publicada por la organización, la felina presenta desnutrición severa y una masa con abundante tejido muerto, además de una posible infección. Por ahora, necesita una valoración veterinaria que…

Una gatita que se encuentra en las calles de Santa Marta necesita atención veterinaria urgente debido a una grave lesión en una de sus glándulas mamarias. La Fundación Por Amor a Rocky compartió su caso en redes sociales y pidió ayuda económica para reunir los recursos necesarios para su consulta, exámenes médicos y hospitalización.

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Según la información publicada por la organización, la felina presenta desnutrición severa y una masa con abundante tejido muerto, además de una posible infección. Por ahora, necesita una valoración veterinaria que permita establecer el alcance de la lesión y definir cómo debe ser tratada.

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Buscan donaciones para atender a la gatita

La Fundación Por Amor a Rocky hizo un llamado a la solidaridad para conseguir los recursos que permitan brindarle atención médica a la felina. La meta es reunir COP 400.000 para cubrir los gastos iniciales de su consulta veterinaria, los exámenes y la hospitalización.

Para alcanzar esta suma, la organización busca 40 personas que puedan aportar COP 10.000 cada una. Sin embargo, quienes deseen ayudar también pueden contribuir con la cantidad que esté a su alcance.

Las personas interesadas en apoyar esta causa pueden consultar la información en las redes sociales de la Fundación Por Amor a Rocky. La organización invitó a su comunidad a sumarse a la campaña y compartir la publicación para que llegue a más personas.

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¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal?

Si conoce un caso de maltrato o un animal que se encuentre en riesgo, hay varios canales para informar a las autoridades y solicitar atención.

Fiscalía General de la Nación: puede denunciar casos de maltrato animal a través de la línea 122, acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o ingresar a su página web para diligenciar el formulario de denuncia.

Policía Nacional: si se trata de una situación de maltrato animal que requiere atención inmediata, puede comunicarse con la línea 123. También puede acudir al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano para solicitar ayuda y reportar el caso.

Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma): es el grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar los casos de maltrato animal. Las personas que conozcan un posible caso pueden denunciarlo ante las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

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