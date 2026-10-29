 

Publicidad

Gatita con una grave lesión en una glándula mamaria necesita ayuda urgente

Una herida de gravedad, un estado de desnutrición severa y una posible infección mantienen en alerta a quienes buscan ayudar a esta felina. La atención veterinaria permitirá conocer el alcance de sus lesiones y determinar el tratamiento que necesita.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
Gatita con una grave lesión en una glándula mamaria necesita ayuda urgente
Según la información publicada por la organización, la felina presenta desnutrición severa y una masa con abundante tejido muerto, además de una posible infección.
Foto: Fundación Por Amor a Rocky

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Una gatita que se encuentra en las calles de Santa Marta necesita atención veterinaria urgente debido a una grave lesión en una de sus glándulas mamarias. La Fundación Por Amor a Rocky compartió su caso en redes sociales y pidió ayuda económica para reunir los recursos necesarios para su consulta, exámenes médicos y hospitalización.

Según la información publicada por la organización, la felina presenta desnutrición severa y una masa con abundante tejido muerto, además de una posible infección. Por ahora, necesita una valoración veterinaria que permita establecer el alcance de la lesión y definir cómo debe ser tratada.

Le puede interesar: De luchar por su vida a disfrutar del mar: así es la nueva vida de Estrellita

Buscan donaciones para atender a la gatita

La Fundación Por Amor a Rocky hizo un llamado a la solidaridad para conseguir los recursos que permitan brindarle atención médica a la felina. La meta es reunir COP 400.000 para cubrir los gastos iniciales de su consulta veterinaria, los exámenes y la hospitalización.

Para alcanzar esta suma, la organización busca 40 personas que puedan aportar COP 10.000 cada una. Sin embargo, quienes deseen ayudar también pueden contribuir con la cantidad que esté a su alcance.

Le puede interesar

Gatos

Gata de 12 años está en adopción y busca una familia en Medellín

Gatos

Buscan donaciones para atender a un gato herido en Santa Marta: necesita ayuda urgente

Gatos

Día del gato negro: ¿qué hay de cierto en las creencias sobre estos animales?

Las personas interesadas en apoyar esta causa pueden consultar la información en las redes sociales de la Fundación Por Amor a Rocky. La organización invitó a su comunidad a sumarse a la campaña y compartir la publicación para que llegue a más personas.

Le recomendamos leer: Rescatan a un perro de un pozo de ocho metros en un presunto caso de maltrato animal

¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal?

Si conoce un caso de maltrato o un animal que se encuentre en riesgo, hay varios canales para informar a las autoridades y solicitar atención.

Fiscalía General de la Nación: puede denunciar casos de maltrato animal a través de la línea 122, acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o ingresar a su página web para diligenciar el formulario de denuncia.

Policía Nacional: si se trata de una situación de maltrato animal que requiere atención inmediata, puede comunicarse con la línea 123. También puede acudir al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano para solicitar ayuda y reportar el caso.

Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma): es el grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar los casos de maltrato animal. Las personas que conozcan un posible caso pueden denunciarlo ante las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Animales

Ayudas

El Espectador

Fundación

Gatos

Glándula mamaria

La Red Zoocial

Mascotas

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido