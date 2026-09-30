Según explicó Por Amor a Rocky, fundación que lleva su caso, la felina permanece con fuertes dolores y no deja de quejarse. Hasta el momento, la organización no sabe cuánto tiempo llevaba en estas condiciones.

Una gatita se encuentra en una situación crítica luego de ser abandonada en Barranquilla con una de sus patas gravemente lesionada. La herida dejó el hueso expuesto y presenta una infección que pone en riesgo su vida.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Gatita fue abandonada con una pata gravemente herida e infectada en Barranquilla

Aunque Por Amor a Rocky aseguró que actualmente no cuenta con recursos para asumir otro rescate, decidió intervenir ante las condiciones en las que se encontraba la felina.

La principal preocupación es el estado de la herida. De acuerdo con la organización, la infección podría agravarse si no recibe tratamiento oportuno, por lo que la gatita necesita atención veterinaria para determinar la gravedad de la lesión y definir el tratamiento que requiere.

Para atenderla se necesitan recursos para cubrir la atención veterinaria, exámenes, radiografías, tratamiento y hospitalización.

Para hacer posible su atención, Por Amor a Rocky busca reunir COP 400.000 y lanzó un llamado a la comunidad para conseguir los recursos. La meta propuesta es reunir a 50 personas que puedan aportar COP 8.000, aunque también es posible realizar una donación por cualquier valor.

Quienes quieran contribuir con el caso pueden consultar la publicación de Por Amor a Rocky en sus redes sociales, donde la organización comparte los canales habilitados para realizar las donaciones y brindar apoyo a la gatita.

Le recomendamos leer: Capturan a falso veterinario por muerte de perro que habría sido enterrado vivo en Flandes

¿Qué hacer si su mascota tiene una fractura?

Según el Hospital Veterinario de Especialidades Sinaí, si sospecha que su mascota puede tener una fractura, lo más importante es actuar con calma y trasladarlo lo antes posible a un servicio veterinario.

Evite que se mueva demasiado : no lo obligue a caminar ni intente comprobar si puede apoyar la pata, ya que esto podría empeorar la lesión.

: no lo obligue a caminar ni intente comprobar si puede apoyar la pata, ya que esto podría empeorar la lesión. No intente acomodar el hueso : manipular la extremidad sin conocimientos veterinarios puede aumentar el daño en los huesos, músculos y nervios.

: manipular la extremidad sin conocimientos veterinarios puede aumentar el daño en los huesos, músculos y nervios. Si hay sangrado, ejerza una presión suave alrededor de la herida : puede utilizar gasas limpias o una tela lo más higiénica posible. Si el hueso está expuesto, evite presionar directamente sobre él.

: puede utilizar gasas limpias o una tela lo más higiénica posible. Si el hueso está expuesto, evite presionar directamente sobre él. Trasládela con cuidado a un hospital veterinario : siempre que sea posible, utilice una superficie firme, como una tabla, una caja grande o una cobija rígida, para reducir el movimiento de la extremidad durante el traslado.

: siempre que sea posible, utilice una superficie firme, como una tabla, una caja grande o una cobija rígida, para reducir el movimiento de la extremidad durante el traslado. No le dé medicamentos humanos: algunos analgésicos de uso humano pueden ser tóxicos para los animales. Cualquier medicamento debe ser suministrado únicamente bajo la indicación de un médico veterinario.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱