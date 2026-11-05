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Gato cayó de un octavo piso y necesita ayuda para recibir atención veterinaria

La Fundación Por Amor a Rocky busca apoyo para que este pequeño gato reciba la atención veterinaria que necesita.

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Gato cayó de un octavo piso y necesita ayuda para recibir atención veterinaria
La organización dio a conocer su historia a través de una publicación en sus redes sociales, en la que explicó que el pequeño felino necesita hospitalización y varios procedimientos médicos para conocer el alcance de las lesiones que sufrió.
Foto: Fundación Por Amor a Rocky

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Pancho cayó desde un octavo piso en Bogotá y sufrió graves lesiones en sus patas y una fractura de mandíbula. Ante la gravedad de su estado, la familia que lo tenía consideró la eutanasia como una salida, pero la Fundación Por Amor a Rocky decidió asumir su caso y buscar ayuda para que pueda recibir la atención que necesita.

La organización dio a conocer su historia a través de una publicación en sus redes sociales, en la que explicó que el pequeño felino necesita hospitalización y varios procedimientos médicos para conocer el alcance de las lesiones que sufrió.

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Según explicó la fundación, las consecuencias de la caída fueron graves. Además de las lesiones en sus patas y la fractura de mandíbula, todavía es necesario determinar si presenta daños internos. Por esta razón, Pancho requiere hospitalización, exámenes médicos, radiografías, una ecografía y una consulta de ortopedia. La organización señaló que necesita reunir los recursos para cubrir estos procedimientos y atender al gato lo antes posible.

En el video compartido, la fundación manifestó su preocupación por el estado del animal y aseguró que no lo dejará solo en el proceso. También explicó que decidió asumir el caso porque considera que Pancho merece una oportunidad de recuperarse.

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Para cubrir los gastos de su atención veterinaria, la Fundación Por Amor a Rocky busca reunir COP 800.000. Su objetivo es encontrar 80 personas que puedan aportar COP 10.000 cada una o contribuir con cualquier cantidad.

La organización hizo un llamado a las personas que quieran sumarse a esta causa y ayudar a que el pequeño felino reciba los cuidados que necesita. Quienes deseen realizar una donación pueden consultar los canales habilitados para recibir ayudas directamente en la publicación de la fundación o a través de sus redes sociales.

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Cómo prevenir caídas de gatos desde ventanas y balcones

Purina comparte algunas medidas para reducir el riesgo de accidentes en casa:

Instale mallas en las ventanas: utilice mallas o mosquiteros reforzados que impidan que el gato salga o caiga al exterior.

Proteja balcones y terrazas: coloque redes de seguridad resistentes a mordidas y rasguños.

Considere las ventanas oscilobatientes: su apertura inclinada puede limitar el acceso del gato al exterior, aunque no reemplaza otras medidas de protección.

No confíe en la agilidad del gato: aunque estos animales tienen buenos reflejos, una caída puede causar fracturas, lesiones internas e incluso la muerte. Por eso, es importante mantener protegidas las zonas de riesgo.

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