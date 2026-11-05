La organización dio a conocer su historia a través de una publicación en sus redes sociales, en la que explicó que el pequeño felino necesita hospitalización y varios procedimientos médicos para conocer el alcance de las…

Pancho cayó desde un octavo piso en Bogotá y sufrió graves lesiones en sus patas y una fractura de mandíbula. Ante la gravedad de su estado, la familia que lo tenía consideró la eutanasia como una salida, pero la Fundación Por Amor a Rocky decidió asumir su caso y buscar ayuda para que pueda recibir la atención que necesita.

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Gato cayó de un octavo piso y necesita ayuda para recibir atención veterinaria

La organización dio a conocer su historia a través de una publicación en sus redes sociales, en la que explicó que el pequeño felino necesita hospitalización y varios procedimientos médicos para conocer el alcance de las lesiones que sufrió.

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Según explicó la fundación, las consecuencias de la caída fueron graves. Además de las lesiones en sus patas y la fractura de mandíbula, todavía es necesario determinar si presenta daños internos. Por esta razón, Pancho requiere hospitalización, exámenes médicos, radiografías, una ecografía y una consulta de ortopedia. La organización señaló que necesita reunir los recursos para cubrir estos procedimientos y atender al gato lo antes posible.

En el video compartido, la fundación manifestó su preocupación por el estado del animal y aseguró que no lo dejará solo en el proceso. También explicó que decidió asumir el caso porque considera que Pancho merece una oportunidad de recuperarse.

Para cubrir los gastos de su atención veterinaria, la Fundación Por Amor a Rocky busca reunir COP 800.000. Su objetivo es encontrar 80 personas que puedan aportar COP 10.000 cada una o contribuir con cualquier cantidad.

La organización hizo un llamado a las personas que quieran sumarse a esta causa y ayudar a que el pequeño felino reciba los cuidados que necesita. Quienes deseen realizar una donación pueden consultar los canales habilitados para recibir ayudas directamente en la publicación de la fundación o a través de sus redes sociales.

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Cómo prevenir caídas de gatos desde ventanas y balcones

Purina comparte algunas medidas para reducir el riesgo de accidentes en casa:

Instale mallas en las ventanas: utilice mallas o mosquiteros reforzados que impidan que el gato salga o caiga al exterior.

Proteja balcones y terrazas: coloque redes de seguridad resistentes a mordidas y rasguños.

Considere las ventanas oscilobatientes: su apertura inclinada puede limitar el acceso del gato al exterior, aunque no reemplaza otras medidas de protección.

No confíe en la agilidad del gato: aunque estos animales tienen buenos reflejos, una caída puede causar fracturas, lesiones internas e incluso la muerte. Por eso, es importante mantener protegidas las zonas de riesgo.

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