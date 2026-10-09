A través de su negocio, Camisetas con Arte, Vidal creó la iniciativa “Juntos por Félix”, con la que busca contribuir a los gastos médicos que necesita el felino para su recuperación. Durante todo octubre, destinará un porcentaje de las ventas de sus…

La historia de Félix, el gato que cayó desde un piso 12 en Mosquera, Cundinamarca, y fue abandonado por sus tenedores después de recibir atención veterinaria durante los primeros días, conmovió a Jhoana Vidal, una emprendedora que decidió poner su trabajo artístico al servicio de esta causa.

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"Juntos por Félix": iniciativa busca ayudar al gato que cayó de un piso 12 y fue abandonado

A través de su negocio, Camisetas con Arte, Vidal creó la iniciativa “Juntos por Félix”, con la que busca contribuir a los gastos médicos que necesita el felino para su recuperación. Durante todo octubre, destinará un porcentaje de las ventas de sus productos personalizados para apoyar su tratamiento.

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La propuesta surgió después de conocer el caso y sentir que podía hacer algo más que compartir la historia. Según le contó a El Espectador, saber que Félix había sufrido fracturas y, además, había sido abandonado la motivó a buscar una manera de ayudarlo desde su oficio. “Cuando conocí su caso y supe que había caído de un piso 12, que había sufrido fracturas y que además había sido abandonado, sentí que no podía simplemente quedarme viendo la historia”, explicó Jhoana.

Un emprendimiento que transforma el arte en ayuda para Félix

Jhoana es la creadora de Camisetas con Arte, un emprendimiento dedicado a la elaboración de productos personalizados. Entre sus artículos ofrece camisetas, hoodies, buzos, camisetas tipo polo, bolsas de tela, mugs, termos y llaveros, que pueden diseñarse de acuerdo con las ideas de cada cliente.

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La iniciativa consiste en que las personas puedan adquirir productos con diseños propios y, al mismo tiempo, contribuir al tratamiento de Félix. De esta manera, una compra cotidiana se convierte en una oportunidad para apoyar al gato durante su recuperación.

“Trabajo diferentes técnicas de estampación y personalización, así que cada persona puede traer su propia idea, fotografía, frase, ilustración o diseño, y juntos podemos convertirla en un producto único”, señaló la emprendedora.

La propuesta no solo busca recaudar recursos para el felino, sino también involucrar a más personas en una causa que necesita apoyo. Según la información publicada sobre el caso, la Clínica Veterinaria Mascópolis, donde permanece Félix, requiere reunir COP 1.500.000 para adquirir los implantes quirúrgicos necesarios para la intervención ortopédica.

El centro veterinario asumió su hospitalización, alimentación, suministro de analgésicos y cuidados generales después de que sus tenedores dejaran de hacerse cargo de él. Ante esta situación, la ayuda de ciudadanos y emprendimientos se ha convertido en una alternativa para contribuir a los gastos que demanda su atención.

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La adopción que inspiró a Jhoana a ayudar a otros animales

El interés de Jhoana por el caso de Félix también está relacionado con una experiencia personal. En julio de este año, adoptó a un gato que había sido abandonado por su antiguo tutor junto con su hermano. Según contó, los dos animales fueron separados y ella tuvo la oportunidad de ofrecerle un hogar a uno de ellos.

“Desde que llegó a mi vida se convirtió en una parte muy importante de ella y me hizo entender todavía más el valor que tiene poder darle una segunda oportunidad a un animal que ha sido abandonado”, relató.

Esa experiencia fue una de las razones por las que decidió vincular su emprendimiento con una causa animal. Para ella, la historia de Félix representa una oportunidad de transformar la solidaridad en acciones concretas y recordar que los animales también necesitan personas dispuestas a ayudarlos cuando atraviesan situaciones difíciles.

“También quiero aprovechar esta iniciativa para recordar que adoptar y darle una oportunidad a un animal que ha sido abandonado puede cambiarle completamente la vida. A mí me pasó con mi gatito y hoy quiero que esa experiencia también pueda convertirse en algo positivo para otros animales”, afirmó.

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¿Cómo apoyar la iniciativa “Juntos por Félix”?

Las personas interesadas en contribuir pueden adquirir productos personalizados a través de Camisetas con Arte. Durante octubre, un porcentaje de las ventas será destinado a apoyar el tratamiento veterinario del gato.

Estos son los datos del emprendimiento:

Nombre: Camisetas con Arte.

Camisetas con Arte. Dirección: Centro Comercial Plaza Shopping 59, carrera 13 # 59-38, local 118, Bogotá.

Centro Comercial Plaza Shopping 59, carrera 13 # 59-38, local 118, Bogotá. WhatsApp: 301 207 8227.

301 207 8227. Instagram: @camisetasconartbogota y @jhoanavidal.

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