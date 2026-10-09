Perrito fue abandonado frente a una fundación: “lo dejaron amarrado con un cable de luz”

El caso fue expuesto por la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, dedicada hace años al rescate y la rehabilitación de animales en condición de calle. A través…

Un perro en estado de delgadez, con molestias en la cadera y mucho miedo fue abandonado durante la noche del miércoles 7 de octubre frente a una fundación de protección animal ubicada en Chía, Cundinamarca. Según indicó la organización en su denuncia, el canino estaba amarrado con un cable de luz en una vía por la que transitan vehículos, una situación que pudo poner en riesgo su vida.

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El caso fue expuesto por la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, dedicada hace años al rescate y la rehabilitación de animales en condición de calle. A través de sus redes sociales, la organización relató que el abandono ocurrió alrededor de las 11:20 p. m., cuando sus integrantes escucharon ladrar a los perros que están bajo su cuidado.

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Al salir a revisar qué sucedía, descubrieron que una persona había dejado al perro amarrado en la entrada. "Lo dejaron amarrado con un cable de luz en una vía donde transitan carros, donde evidentemente en cualquier tirón fuerte ese perrito hubiera podido reventarlo y quién sabe si seguiría vivo", escribieron en sus redes.

Debido a la hora en que ocurrió el hecho, la organización explicó que no contaba en ese momento con un veterinario ni con transporte para trasladarlo. Por esta razón, solicitó apoyo urgente para llevarlo a una revisión médica y conocer su estado de salud.

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La fundación pide ayuda para cubrir los gastos del rescate

Además de exponer las condiciones en las que encontraron al perro, la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan hizo un llamado a la ciudadanía para conseguir recursos que permitan atenderlo. Indicaron que cada rescate representa un gasto de al menos COP 350.000, una suma que incluye las necesidades asociadas a la atención de los animales.

Sin embargo, la fundación aseguró que actualmente enfrenta numerosas deudas y tiene otros casos activos, por lo que sus recursos económicos, su espacio y su capacidad de atención son limitados. En su publicación, explicó que no cuenta con dinero disponible para asumir los gastos que requiere este nuevo caso.

También cuestionaron que algunas personas dejen animales en las puertas de los refugios sin considerar las dificultades que enfrentan quienes se dedican a protegerlos. Aunque las fundaciones trabajan para ayudar a los animales abandonados, no siempre tienen la capacidad de recibir nuevos casos ni los recursos necesarios para atenderlos de inmediato.

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La entidad insistió en que las dificultades para cuidar a un animal no justifican abandonarlo en condiciones que pongan en peligro su integridad. Si una persona no puede continuar haciéndose cargo de su mascota, es importante buscar alternativas responsables para garantizar su bienestar. "Si no pueden tener el perro no tienen por qué desecharlo como basura, no tenemos cómo ni por qué recibir a todos aunque quisiéramos".

Finalmente, la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan invitó a quienes deseen contribuir a sumarse a la atención del perro mediante aportes económicos. La ayuda puede marcar una diferencia para que el animal reciba la valoración veterinaria que necesita y tenga la oportunidad de recuperarse.

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