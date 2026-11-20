De acuerdo con la información compartida por la Fundación Por…

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Ahora, la pequeña está lista para comenzar una nueva etapa y encontrar una familia que esté dispuesta a acompañarla durante toda su vida.

Marie fue rescatada junto a su mamá y su hermano cuando todavía eran muy pequeños y su madre se encontraba bastante enferma. Por fortuna, recibieron ayuda y quedaron bajo el cuidado de personas que les brindaron protección cuando más lo necesitaban.

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De acuerdo con la información compartida por la Fundación Por Amor a Rocky, Marie se caracteriza por ser una gatita cariñosa. Disfruta de las caricias y tiene mucho afecto para dar a quienes estén dispuestos a recibirla en sus hogares. Además, sus pruebas virales dieron resultado negativo, una información importante para las personas interesadas en brindarle un espacio seguro.

Por ahora, Marie todavía no tiene la edad para ser esterilizada. Por esta razón, el proceso de adopción comenzará bajo la modalidad de hogar de paso y cuando pueda ser sometida a este procedimiento, se formalizará su adopción.

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¿Cómo puede adoptar a Marie?

Las personas interesadas en darle una oportunidad a esta pequeña pueden conocer más sobre el proceso a través de la cuenta de Instagram @rockyadopcion, donde la Fundación Por Amor a Rocky compartió su historia.

Ahí también podrán descargar el formulario de adopción y conocer los pasos para iniciar el proceso.

Marie espera encontrar una familia con la que pueda crecer rodeada de cuidados, juegos y cariño. Ahora necesita una oportunidad para dejar atrás sus primeros días de incertidumbre y comenzar una vida en la que nunca le falte un hogar.

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