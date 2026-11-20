El acto conmemorativo contó con la participación de la Alcaldía de Cúcuta, la Policía Nacional y el Concejo municipal. La jornada estuvo acompañada de una…

En la ciudad de Cúcuta se rindió un homenaje a Gordita, una perrita que perdió la vida en un atentado terrorista ocurrido el pasado 1 de agosto contra el Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander. En su memoria, fue develada una estatua en el Parque Playa, como reconocimiento al cariño que dejó entre los uniformados y las personas que compartieron con ella durante años.

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Cúcuta rinde homenaje a Gordita, la perrita que murió en un atentado terrorista

El acto conmemorativo contó con la participación de la Alcaldía de Cúcuta, la Policía Nacional y el Concejo municipal. La jornada estuvo acompañada de una ofrenda floral y una ceremonia en la que se dio a conocer la escultura, elaborada por Aleyda Pinzón, madre del concejal Víctor Caicedo.

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La obra busca recordar a esta canina y destacar la importancia de proteger a los animales, que también pueden convertirse en víctimas de hechos violentos.

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Gordita vivió ocho años en el comando de Policía

La perrita hizo parte de la cotidianidad del Comando del Departamento de Policía de Norte de Santander por ocho años. Ahí encontró un hogar y construyó un vínculo especial con los uniformados, quienes la acogieron y compartieron con ella sus jornadas de servicio.

De acuerdo con el concejal Víctor Caicedo, la relación que tenía con los uniformados era tan cercana que parecía que la propia perrita los había adoptado. En declaraciones recogidas por Caracol Radio, el funcionario recordó el cariño que Gordita les brindaba a quienes permanecían en las instalaciones. También señaló que su muerte dejó un profundo sentimiento de tristeza entre las personas que la conocieron.

La vida de Gordita terminó el pasado 1 de agosto, cuando se registró un atentado con explosivos contra el comando de Policía en Cúcuta. El ataque también dejó varios uniformados y civiles heridos.

La obra busca recordar a esta canina y destacar la importancia de proteger a los animales, que también pueden convertirse en víctimas de hechos violentos. Foto: Alcaldía de Cúcuta

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Un monumento para recordar a los animales víctimas de la violencia

La estatua instalada en el Parque Playa no solo busca mantener presente la historia de Gordita, sino también recordar a otros animales que han resultado afectados por hechos violentos.

En el homenaje, las autoridades destacaron la importancia de reconocer a los animales como seres que merecen respeto, protección y cuidado. Su historia también invita a reflexionar sobre cómo los animales pueden ser afectados por hechos violentos como este.

Ahora, quienes visiten el Parque Playa de Cúcuta podrán encontrar un monumento dedicado a Gordita, cuya memoria permanece entre las personas que la acogieron y la acompañaron en su servicio.

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