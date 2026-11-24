La historia de Mezcal fue compartida por la Fundación Por Amor a Rocky, que a través de sus redes sociales hizo un…

La pequeña es descrita como una gatita tierna y cariñosa, necesita una familia que tenga paciencia con ella, le dedique tiempo para jugar y la acompañe mientras descubre el mundo.

Mezcal tiene apenas tres meses y ya está buscando una familia que la acompañe en sus primeros años de vida. La gatita fue abandonada junto a sus hermanitos en Santa Marta y ahora está bajo el cuidado de personas que buscan encontrarle un hogar seguro.

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Mezcal, una gatita de 3 meses, busca una familia que la adopte en Santa Marta

La historia de Mezcal fue compartida por la Fundación Por Amor a Rocky, que a través de sus redes sociales hizo un llamado para encontrar personas interesadas en brindarle una oportunidad de tener una familia.

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¿Cómo adoptar a Mezcal en Santa Marta?

Por su corta edad, Mezcal todavía no puede ser esterilizada. Por esta razón, inicialmente llegará a su nuevo hogar bajo la modalidad de hogar de paso y cuando tenga la edad adecuada para el procedimiento, se podrá formalizar su adopción.

Las personas interesadas en brindarle un hogar pueden consultar el proceso y descargar el formulario de adopción a través de la cuenta de Instagram de la Fundación Por Amor a Rocky. Esta pequeña espera una familia que le permita dejar atrás el abandono y comenzar una nueva etapa llena de cuidados y cariño.

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¿Qué necesita un gato dentro de casa?

Antes de adoptar a un gato, es importante preparar el hogar para recibirlo y ofrecerle un ambiente en el que pueda sentirse seguro. Según International Cat Care, los gatos necesitan espacios que, además de protegerlos, les permitan explorar, esconderse, trepar, rascar y jugar.

Cuando no pueden desarrollar estos comportamientos naturales, pueden aparecer problemas físicos y emocionales relacionados con la frustración, la ansiedad, la inactividad y la falta de estímulos. Entre las consecuencias están las afecciones asociadas al sedentarismo, como la obesidad y la cistitis idiopática felina.

Por su parte, la American Association of Feline Practitioners (AAFP) y la International Society of Feline Medicine (ISFM) señalan que atender las necesidades ambientales de los gatos es una parte fundamental de su bienestar. Esto no significa que sea necesario llenar la casa de juguetes y accesorios, sino disponer de algunos recursos que respondan a sus necesidades.

Entre ellos se encuentran:

Un lugar seguro y privado para esconderse o descansar.

Recursos suficientes y separados, como comida, agua, caja de arena y rascadores.

Oportunidades de juego y conducta de caza.

Lugares altos para observar el entorno.

Interacción humana positiva y predecible.

Un ambiente que respete su sensibilidad al olfato.

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