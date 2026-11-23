Los animales, conocidos por los integrantes de la fundación como los "costeñitos", llegaron al refugio después de un traslado que representó un costo de COP 2.550.000. Sin embargo, ahora el…

Siete perros que vivían en condiciones de abandono y sufrimiento en Malambo, Atlántico, fueron trasladados a la Fundación Colitas Felices, ubicada en Chocontá, Cundinamarca. Aunque ya están a salvo y reciben atención veterinaria, su estado de salud es delicado y la fundación busca donaciones y padrinos que ayuden a cubrir sus tratamientos y cuidados.

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Los animales, conocidos por los integrantes de la fundación como los "costeñitos", llegaron al refugio después de un traslado que representó un costo de COP 2.550.000. Sin embargo, ahora el principal desafío es garantizar su recuperación.

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Según informó la Fundación Colitas Felices, los siete perros presentan diferentes problemas de salud, entre ellos demodex (sarna), anemia, hemoparásitos, miasis (heridas con presencia de larvas), otitis, infecciones oculares, abscesos y afectaciones en los dedos relacionadas con el crecimiento excesivo de sus uñas.

La fundación explicó que los animales llegaron con una condición general extremadamente delicada, por lo que necesitarán un proceso médico prolongado y cuidados constantes. Uno de los primeros pasos fue realizarles baños medicados para aliviar la picazón que presentaban debido a sus problemas de piel.

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La fundación busca padrinos para los siete perros

Aunque los siete animales ya se encuentran en un entorno seguro, su recuperación apenas comienza. Por eso, la organización está convocando a personas interesadas en apadrinarlos mediante aportes económicos mensuales que permitan cubrir medicamentos, consultas veterinarias, tratamientos y otros gastos asociados a su bienestar.

Como parte de esta iniciativa, la fundación ofrece enviar reportes mensuales a los padrinos para que puedan conocer los avances y el proceso de recuperación de sus ahijados.

La Fundación Colitas Felices tiene actualmente un refugio en Chocontá, Cundinamarca, donde viven alrededor de 90 perros rescatados. La llegada de estos siete animales representa un nuevo compromiso para la organización, que necesita apoyo para atender sus necesidades sin descuidar a los demás perros que están bajo su cuidado.

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¿Cómo ayudar a los "costeñitos"?

Quienes deseen contribuir pueden realizar donaciones económicas a través de los canales habilitados por la fundación. También pueden convertirse en padrinos de alguno de los siete perros y acompañar su proceso de recuperación con un aporte mensual.

Para conocer los canales habilitados para realizar donaciones y apoyar la recuperación de los siete perros, los interesados pueden consultar las redes sociales de la Fundación Colitas Felices: Instagram @fundacioncolitasfelices.

La organización también invita a compartir la historia para encontrar personas interesadas en apadrinar o adoptar a los animales cuando estén listos para iniciar una nueva vida en familia.

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