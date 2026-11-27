La organización aseguró que tiene varios animales rescatados listos para ser adoptados, pero ha recibido pocas solicitudes de personas interesadas en brindarles una familia. Esta situación ha dificultado su labor y la ha llevado a considerar cerrar temporalmente sus puertas a nuevos casos, ya que actualmente no cuenta con la…

La Fundación Rescate Regional compartió su caso a través de redes sociales e hizo un llamado a las personas interesadas en adoptar y a quienes puedan ayudar al cuidado de los animales que permanecen bajo su protección.

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Mía está en adopción: fundación pide ayuda para encontrar hogar a sus animales rescatados

La organización aseguró que tiene varios animales rescatados listos para ser adoptados, pero ha recibido pocas solicitudes de personas interesadas en brindarles una familia. Esta situación ha dificultado su labor y la ha llevado a considerar cerrar temporalmente sus puertas a nuevos casos, ya que actualmente no cuenta con la capacidad para seguir recibiendo más animales.

De acuerdo con la publicación, cada día reciben nuevos reportes de perros y gatos que necesitan ayuda, pero la cantidad de animales que requieren atención supera su capacidad de respuesta. La organización insistió en la importancia de encontrar personas dispuestas a involucrarse. Conseguir hogares para los animales que ya están listos para ser adoptados también les permitiría continuar ayudando a otros que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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¿Cómo adoptar a Mía o ayudar a la fundación?

Las personas interesadas en darle una oportunidad a Mía o conocer a otros animales que esperan ser adoptados pueden comunicarse directamente con la Fundación Rescate Regional.

Para iniciar el proceso, deben diligenciar el formulario que se encuentra en la biografía de su cuenta de Instagram, @rescateregional, también pueden solicitar más información a través de WhatsApp, en el número 301 590 6572.

Quienes no puedan adoptar también pueden ayudar compartiendo las publicaciones de los animales que buscan familia, realizando donaciones o vinculándose como padrinos o madrinas. Cada apoyo representa una oportunidad para que estos rescatados encuentren un hogar y para que la fundación pueda continuar con su labor.

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Así puede adaptar su casa a un gato

Kiwoko, empresa especializada en el bienestar animal, señala que los gatos pueden meterse en lugares que ni imaginamos. Por eso, es importante proteger balcones, ventanas y estanterías, sobre todo si vive en un piso alto. Una opción es instalar redes o barreras anticaídas.

Por otro lado, es importante mantener fuera de su alcance productos tóxicos, como detergentes y medicamentos. También hay que prestar atención a las plantas que pueden ser peligrosas para ellos y evitar dejar a la vista alimentos que puedan hacerles daño.

Pero eso no es todo. Para que el gato se sienta cómodo y no se aburra, es buena opción tener en casa juguetes, espacios elevados y rascadores.

Según International Cat Care, los gatos necesitan espacios que, además de protegerlos, les permitan explorar, esconderse, trepar, rascar y jugar. Cuando no pueden desarrollar estos comportamientos naturales, pueden presentar frustración, ansiedad e inactividad, así como problemas de salud relacionados con el sedentarismo, como la obesidad y la cistitis idiopática felina.

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