A las consecuencias físicas y emocionales de la guerra se sumaron otras pérdidas personales como el fallecimiento de sus tres hermanos y de sus padres. En medio de ese panorama, hace seis…

La historia del sargento retirado Héctor Guillermo Bernal está marcada por el servicio, la resiliencia y la capacidad de reconstruir su vida después de experiencias difíciles. Durante más de 20 años perteneció al Ejército Nacional y, en 2003, fue herido en combate. Tras el ataque, permaneció más de 12 horas en medio de la selva, en una lucha por sobrevivir.

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Piden ayuda para que un veterano del Ejército pueda viajar con su perro de apoyo emocional

A las consecuencias físicas y emocionales de la guerra se sumaron otras pérdidas personales como el fallecimiento de sus tres hermanos y de sus padres. En medio de ese panorama, hace seis años llegó Gladiador, un perro de apoyo emocional certificado que, desde entonces, se convirtió en una figura fundamental en su vida.

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Más que una mascota, Gladiador representa para Héctor compañía, tranquilidad y un apoyo importante en su proceso de recuperación emocional. Su presencia ha sido especialmente significativa después de las experiencias difíciles que ha atravesado y de la pérdida de sus seres queridos.

Héctor busca viajar con su perro Gladiador a México

Actualmente, Héctor dedica parte de su vida a acompañar y apoyar a otras víctimas del conflicto armado. Para continuar con esta labor, necesita viajar a México. Sin embargo, se encontró con una dificultad al solicitar autorización para que Gladiador lo acompañe durante el vuelo.

“Compré mi pasaje en la aerolínea Avianca. Siempre viajo con mi perro, porque es quien me acompaña desde hace seis años. No quiero que Gladiador viaje en la bodega, sino que pueda ir conmigo en la cabina. Sin embargo, los requisitos de la aerolínea establecen que los perros que pesan más de 10 kilos no pueden viajar en cabina. Gladiador, en este momento, está un poquito gordo y pesa aproximadamente 13 kilos. Él cuenta con sus documentos como perro de apoyo emocional, sus vacunas y toda la documentación necesaria. Solo quiero pedirle a Avianca que estudie la posibilidad de hacer una pequeña excepción y me permita llevar a mi perro conmigo”, contó el ex sargento en un video publico su cuenta de Instagram @sargentohectorgbernal1.

Héctor espera que la aerolínea vuelva a estudiar su caso y tenga en cuenta las particularidades de su historia y el papel que cumple el animal en su bienestar emocional.

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¿Cómo ayudar a que su historia sea escuchada?

La rescatista independiente de animales Melisa Rodríguez, quien ha seguido el caso de Héctor, hizo un llamado para que más personas conozcan la historia de Héctor y ayuden a difundir su solicitud, con la esperanza de que llegue a la aerolínea y contribuya a que su caso sea reconsiderado.

La intención es abrir un espacio para que la situación sea revisada nuevamente y se pueda encontrar una solución que tenga en cuenta las necesidades de Héctor y el vínculo que mantiene con su perro de apoyo emocional. Quienes deseen conocer más sobre su historia pueden visitar la cuenta de Instagram @sargentohectorgbernal1 y ayudar a compartir su caso.

La historia de Héctor pone sobre la mesa la importancia de reconocer el papel que pueden cumplir los animales de apoyo emocional en la vida de personas que han atravesado experiencias traumáticas.

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