De acuerdo con información de Agrocampo, la lengua de los felinos está cubierta por pequeñas espinas conocidas como papilas, compuestas principalmente por queratina, la misma proteína que forma parte de las uñas y el pelo. Estas estructuras están…

Si tiene un gato en casa y alguna vez ha sentido un lamido suyo, seguramente habrá notado que su lengua tiene una textura bastante áspera. Esta sensación se debe a cientos de pequeñas estructuras puntiagudas que recubren su superficie y que cumplen funciones importantes para la vida de estos animales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con información de Agrocampo, la lengua de los felinos está cubierta por pequeñas espinas conocidas como papilas, compuestas principalmente por queratina, la misma proteína que forma parte de las uñas y el pelo. Estas estructuras están orientadas hacia la garganta y tienen como particularidad que sus puntas pueden recoger y distribuir la saliva por el pelaje.

Publicidad

Le puede interesar: Conjuntivitis en perros: ¿cómo identificarla y qué hacer si su mascota la tiene?

¿Para qué utilizan los gatos su lengua áspera?

Una de sus principales funciones es el acicalamiento. Cuando un gato se lame, las papilas de su lengua ayudan a desenredar el pelo, retirar suciedad y eliminar el pelo suelto que queda atrapado en su pelaje.

Un estudio publicado en 2018 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, titulado Cats use hollow papillae to wick saliva into fur, encontró que estas pequeñas estructuras tienen una cavidad en sus puntas que permite recoger la saliva y llevarla hasta las capas más profundas del pelaje.

Los investigadores analizaron las lenguas de seis especies de felinos y encontraron que esta característica está presente en animales como los gatos domésticos, tigres y leones. Además de ayudar a mantener limpio el pelaje, la saliva que llega hasta la piel les ayuda a regular su temperatura corporal.

Pero esta no es su única particularidad. Acá le compartimos otras curiosidades sobre esta asombrosa parte del cuerpo de los felinos.

Le recomendamos leer: Milo sobrevivió a una dolorosa herida en su hocico y ahora busca una familia en adopción

La lengua no reemplaza el cuidado dental

Aunque la lengua de los gatos también puede ayudar a retirar algunos residuos de sus dientes, esto no significa que sea suficiente para mantener una buena higiene bucal. De acuerdo con el Centro de Salud Felina de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, el cepillado regular es una de las principales medidas para prevenir la acumulación de placa. Para hacerlo, es necesario usar productos para gatos, ya que la crema dental para humanos puede contener ingredientes perjudiciales para ellos.

Por su parte, el portal especializado Tienda Animal, señala que la adaptación al cepillado debe hacerse de manera gradual. Al principio, permita que el gato conozca el cepillo y el sabor de la crema dental. Después, acostúmbrelo poco a poco a que le manipulen los labios y la boca, sin sujetarlo con fuerza ni generar situaciones de estrés.

Cuando esté tranquilo, levante suavemente sus labios y cepille los dientes, sobre todo en la parte exterior, donde se acumula la placa. Si su michi se muestra incómodo o nervioso, detenga el proceso e inténtelo nuevamente en otro momento.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱