De acuerdo con Purina, esta condición puede provocar irritación, enrojecimiento, lagrimeo y secreciones. Además, cuando no recibe la atención adecuada, el malestar puede aumentar y algunas de las causas que la producen derivan en problemas oculares más serios. En algunos casos, los…

La conjuntivitis es una de las afecciones que puede afectar los ojos de los perros y generarles molestias. Se trata de una inflamación de la conjuntiva, una membrana delgada y transparente que recubre la parte interna de los párpados y del globo ocular de los perros

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Conjuntivitis en perros: ¿cómo identificarla y qué hacer si su mascota la tiene?

De acuerdo con Purina, esta condición puede provocar irritación, enrojecimiento, lagrimeo y secreciones. Además, cuando no recibe la atención adecuada, el malestar puede aumentar y algunas de las causas que la producen derivan en problemas oculares más serios. En algunos casos, los primeros indicios aparecen cuando el animal comienza a frotarse la cara con las patas, contra sus cuidadores o en el suelo, como una manera de aliviar la incomodidad que siente en los ojos.

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¿Qué puede causar conjuntivitis en los perros?

La conjuntivitis canina tiene varias causas. Según Purina, esta inflamación aparece por infecciones bacterianas y virales, alergias o exposición a elementos irritantes. El polvo, el humo, el moho, algunos productos de limpieza e incluso el champú utilizado en el baño pueden provocar molestias cuando entran en contacto con los ojos del animal.

De acuerdo con el Manual de veterinaria de Merck, también puede estar relacionada con otros problemas oculares, como el ojo seco y las alteraciones en los párpados.

Pero ¿qué hacer en esos casos? Si nota que su mascota presenta ojos enrojecidos, secreciones inusuales, hinchazón o molestias al parpadear, lo primero es acudir al veterinario. Aunque algunos de estos signos parezcan leves, no es recomendable esperar a que desaparezcan por sí solos ni administrar medicamentos sin una valoración profesional.

Según el criterio del veterinario, en algunos casos se pueden recomendar gotas o ungüentos oftálmicos, medicamentos para controlar la infección o tratamientos específicos cuando el problema está relacionado con alergias, sequedad ocular u otras enfermedades.

Se recomienda prestar atención a la higiene ocular de las mascotas. Foto: Patitas & Co

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Así puede limpiar los ojos de un perro con conjuntivitis

Desde el portal especializado Patitas & Co, se recomienda prestar atención a la higiene ocular de las mascotas. Para hacerlo de manera cuidadosa, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Utilice un limpiador de ojos para perros específico o suero fisiológico.

Aplique el producto con una gasa limpia o con toallitas para perros suaves, sin alcohol ni perfumes.

Use una toallita o gasa diferente para cada ojo, para evitar contaminar el ojo sano si solo uno está afectado.

Limpie siempre desde la esquina interna del ojo hacia la externa, con movimientos suaves.

Repita el procedimiento de dos a tres veces al día o según la indicación veterinaria.

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