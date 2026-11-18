La historia de Milo fue compartida por la Fundación Por Amor a Rocky, que ha acompañado su proceso de recuperación y…

Milo tiene un año y conoce de cerca el abandono. Durante un tiempo vivió solo en las calles de Barranquilla, donde tuvo que enfrentarse a condiciones difíciles y a una dolorosa herida en su hocico que puso en riesgo su bienestar. La lesión estaba infestada de gusanos y le provocaba tanto dolor que el perrito lloraba. Su aspecto y el mal olor que desprendía hicieron que muchas personas lo rechazaran y evitaran acercarse a él.

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Milo sobrevivió a una dolorosa herida en su hocico y ahora busca una familia en adopción

La historia de Milo fue compartida por la Fundación Por Amor a Rocky, que ha acompañado su proceso de recuperación y ahora busca una familia que esté dispuesta a darle una nueva oportunidad.

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Milo busca una familia que le dé una segunda oportunidad

A pesar de las difíciles condiciones en las que vivió, Milo logró salir adelante. Actualmente, se encuentra mucho mejor y sus rescatistas lo describen como un perro alegre, juguetón y cariñoso, con muchas ganas de compartir su vida con una familia.

La publicación de la fundación también muestra imágenes de cómo se encontraba antes del rescate y el cambio que ha tenido después de recibir ayuda. Su historia refleja la importancia de brindar atención y protección a los animales que viven en las calles.

Ahora, Milo espera encontrar un hogar en el que pueda recibir cariño, tener los cuidados necesarios y no volver a enfrentarse al abandono.

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¿Cómo adoptar a Milo?

Las personas interesadas en darle una oportunidad a Milo pueden conocer el proceso de adopción a través de la Fundación Por Amor a Rocky. Para postularse, deben ingresar al perfil de Instagram @rockyadopcion, donde la organización comparte el formulario de adopción.

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