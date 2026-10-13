Pero ¿cómo se contagian los gatos?, ¿qué síntomas pueden presentar y qué medidas ayudan a prevenir esta enfermedad? Conocer sus formas de transmisión y las…

Cuando decidimos adoptar un gato, una de las preocupaciones más recurrentes es que pueda enfermar o transmitir alguna infección a las personas con las que convive. Entre las enfermedades que generan estas dudas está la toxoplasmosis, una infección parasitaria que puede afectar a los felinos y que, en determinadas circunstancias, también puede transmitirse a los seres humanos.

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¿Qué es la toxoplasmosis en gatos y cómo prevenir su contagio?

Pero ¿cómo se contagian los gatos?, ¿qué síntomas pueden presentar y qué medidas ayudan a prevenir esta enfermedad? Conocer sus formas de transmisión y las recomendaciones de los expertos es fundamental para cuidar la salud de los animales y mantener un entorno seguro para toda la familia.

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¿Qué es la toxoplasmosis?

De acuerdo con el Hospital Veterinario Menes, en España, la toxoplasmosis es una enfermedad causada por Toxoplasma gondii, un parásito que puede formar quistes en los tejidos del organismo.

Los gatos y otros felinos son los huéspedes definitivos de este parásito. Esto significa que en su intestino se desarrolla una parte de su ciclo de vida y que pueden expulsar ooquistes, unas estructuras que contienen al parásito, a través de las heces.

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Los gatos pueden contraer toxoplasmosis al comer animales infectados, como ratones o aves, o al consumir carne cruda contaminada. Además, en algunos casos, el parásito puede transmitirse de la madre a sus crías durante la gestación.

Síntomas de la toxoplasmosis en gatos

Por su parte, Cuas Formación Veterinaria señala que la mayoría de los gatos infectados no presenta síntomas evidentes, sin embargo, cuando la infección provoca manifestaciones clínicas, estas pueden variar según la edad, el estado inmunitario del animal y los órganos afectados.

Entre los signos que pueden aparecer se encuentran:

Fiebre y letargo

Pérdida del apetito

Dificultad respiratoria

Diarrea o vómitos

Inflamación ocular

Convulsiones o signos neurológicos

Cabe destacar que estos síntomas también pueden estar relacionados con otras enfermedades. Por eso, si un gato presenta alguna de estas señales, lo recomendable es acudir al veterinario para que evalúe su estado de salud y determine si necesita pruebas diagnósticas.

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¿Cómo prevenir la toxoplasmosis en gatos?

Para reducir el riesgo de infección, los expertos de Cuas Formación Veterinaria destacan la importancia de controlar la alimentación de los gatos, limitar su exposición a posibles fuentes del parásito y mantener una buena higiene en el hogar.

Evitar la carne cruda: ofrecer carne cruda o poco cocida aumenta el riesgo de infección si está contaminada. La cocción adecuada ayuda a inactivar el parásito. Si se contempla una dieta casera, lo mejor es consultar con un veterinario para garantizar que sea segura y nutricionalmente completa.

Reducir la caza de presas vivas: los ratones, las aves y otros animales pueden actuar como huéspedes del parásito. Por eso, evitar que los gatos cacen y consuman estas presas ayuda a disminuir sus posibilidades de exposición.

Limpiar la caja de arena todos los días: los ooquistes eliminados en las heces necesitan un periodo en el ambiente para volverse infecciosos. Retirar las deposiciones diariamente reduce la posibilidad de que esto ocurra. También es importante lavarse bien las manos después de limpiar la caja.

Mantener medidas de higiene: se recomienda limpiar con regularidad los recipientes de comida y agua, evitar que los gatos beban agua contaminada y utilizar guantes al manipular tierra o arena que pueda contener heces de felinos.

Extremar los cuidados en hogares con personas vulnerables: las mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas deben tener especial cuidado con la manipulación de la caja de arena. Cuando sea posible, otra persona debería encargarse de limpiarla. Si esto no es viable, se recomienda utilizar guantes y lavarse bien las manos después.

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