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Según el American Kennel Club (AKC) , los suspiros pueden asociarse con emociones positivas o negativas. Por eso, es importante observar el comportamiento de la mascota y las señales que acompañan el sonido.

¿Ha notado que su perro suspira cuando se acomoda para dormir, después de jugar o mientras lo mira? Aunque este sonido puede parecerse al suspiro de una persona, su significado depende del contexto y del lenguaje corporal del animal.

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¿Por qué mi perro suspira? Estas son las razones según expertos

Un suspiro puede aparecer cuando un perro está relajado, tiene sueño o pasa de un estado de actividad a uno de descanso. Hundwell, una plataforma digital de bienestar canino, explica que una exhalación profunda después de jugar o mientras el animal se acomoda para dormir puede formar parte de esa transición hacia el reposo.

Sin embargo, los suspiros también pueden acompañar situaciones de frustración o decepción. El American Kennel Club señala que la expresión facial puede ofrecer pistas sobre lo que siente el animal: los ojos entrecerrados pueden acompañar una sensación de placer, mientras que una mirada con los ojos completamente abiertos puede asociarse con la decepción. Por ejemplo, un perro podría suspirar mientras espera que su tutor juegue con él.

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Aun así, los expertos señalan que un solo sonido no permite determinar con certeza qué está sintiendo.

¿Cuándo puede ser una señal de alerta?

Un suspiro aislado no suele ser motivo de preocupación. Sin embargo, es importante prestar atención si aparece acompañado de cambios en la respiración o en el comportamiento del perro. Hundwell recomienda vigilar señales como ruidos respiratorios inusuales —silbidos, chasquidos o ronquidos diferentes de los habituales—, tos recurrente o cansancio excesivo durante el ejercicio. También hay que estar atentos a los movimientos exagerados del pecho o del abdomen al respirar.

Los cambios en las encías y el estado general también son importantes. Si el perro presenta encías azuladas o muy pálidas, debilidad intensa o un desmayo, necesita atención veterinaria de urgencia.

Si los suspiros se vuelven frecuentes o aparecen junto con tos, cansancio inusual u otros cambios, consulte con un veterinario para determinar la causa. Foto: Neil Cooper en Unsplash - Neil Cooper en Unsplash

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¿Cómo ayudar a un perro a sentirse tranquilo?

Por su parte, la Clínica Veterinaria Santa Rosa recomienda adoptar medidas que contribuyan al bienestar de las mascotas y les permitan sentirse seguras:

Consultar al veterinario: si las señales de estrés persisten o empeoran, es importante buscar orientación profesional para descartar problemas de salud o determinar si necesita apoyo especializado en comportamiento animal.

Crear un entorno seguro: proporcionarle un espacio tranquilo donde pueda descansar y tener acceso a su cama y juguetes favoritos.

Establecer rutinas: mantener horarios regulares para la alimentación, los paseos, el juego y el descanso puede ayudar a que el perro se sienta más seguro.

Ofrecer estimulación física y mental: los paseos, los juegos de olfato y las actividades adaptadas a su edad y condición física contribuyen a su bienestar.

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