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¿Qué función cumplen las almohadillas de las patas de los gatos?

Las patas de los gatos esconden particularidades sorprendentes y conocerlas es necesario para cuidar el bienestar de su michi.

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pata de gato
Las almohadillas de los gatos no solo amortiguan sus movimientos, también cumplen un papel importante en la sensibilidad y otras funciones.
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Las patas de los gatos son una muestra de la adaptación de la naturaleza, su estructura está diseñada para favorecer la agilidad, el sigilo, la caza y el autocuidado. Gracias a ellas, estos animales pueden caminar, correr, trepar y saltar con precisión.

De acuerdo con el portal especializado Rover, las patas de los felinos cuentan con huesos, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y terminaciones nerviosas que trabajan en conjunto para permitirles interactuar con el entorno. Dentro de esta estructura se encuentran las almohadillas, que no solo amortiguan sus movimientos, sino que también intervienen en la sensibilidad y otras funciones importantes.

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Problemas comunes en las patas de los gatos

Aunque las patas de los gatos están preparadas para diferentes movimientos, también pueden sufrir lesiones y enfermedades. Según Purina, estas son algunas de las alteraciones que pueden afectar su bienestar:

Pododermatitis: inflamación de las almohadillas que puede causar hinchazón, enrojecimiento, dolor, úlceras y sangrado.

Laceraciones: heridas causadas por vidrios, espinas, metales u objetos cortantes.

Uñas encarnadas: ocurren cuando las garras crecen demasiado y se clavan en la piel de los dedos o las almohadillas, provocando dolor y lesiones.

Sobrepeso: el exceso de peso aumenta la presión sobre las patas y articulaciones, lo que puede generar molestias y dificultades para caminar.

Según las recomendaciones de Hill’s Pet, revisar las patas de los felinos es parte de sus cuidados habituales. Aunque ellos mismos limpian sus extremidades, necesitan que sus tutores estén atentos a posibles lesiones.

"Lo ideal es examinar sus patas al menos una vez por semana para detectar cortes, espinas, inflamación o cambios en las almohadillas. Es importante cortar sus uñas regularmente con un cortaúñas especial para gatos, evitando llegar a la parte interna de la garra. Si observa cojera, lamidos insistentes, hinchazón, secreciones o cambios inusuales en sus almohadillas, consulte al veterinario", señalan desde Hill’s Pet.

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¿Es recomendable ponerle ropa a los gatos?

Aunque algunas personas visten a sus gatos para protegerlos del frío o por razones estéticas, esta práctica no siempre es recomendable. De acuerdo con la Fundación Vida Animal, los felinos cuentan con su propio pelaje para protegerse de las temperaturas y no necesitan accesorios adicionales en condiciones normales.

La ropa puede limitar sus movimientos, alterar los olores que reconocen como propios y dificultar la regulación de su temperatura corporal. Además, algunos accesorios pueden provocarles estrés y representar riesgos de accidentes o asfixia.

Sin embargo, los expertos mencionan que existen situaciones particulares en las que un veterinario puede recomendar el uso de prendas, por ejemplo, en gatos con hipotermia, huérfanos o que viven en lugares con temperaturas extremadamente bajas.

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