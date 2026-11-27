Garmendia, conocido por su canal de YouTube Hola, soy Germán, que alcanzó gran popularidad en 2013, actualmente realiza transmisiones en vivo en las que comparte partidas de videojuegos y conversa con sus seguidores. Sin embargo, en sus más recientes transmisiones, el youtuber se tomó un momento para hablar de la…

El reconocido creador de contenido chileno Germán Garmendia anunció a sus seguidores la muerte de Copito, uno de sus gatos, que lo acompañó por más de una década y que también hizo parte de algunos de sus videos más recordados.

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Garmendia, conocido por su canal de YouTube Hola, soy Germán, que alcanzó gran popularidad en 2013, actualmente realiza transmisiones en vivo en las que comparte partidas de videojuegos y conversa con sus seguidores. Sin embargo, en sus más recientes transmisiones, el youtuber se tomó un momento para hablar de la pérdida de su compañero y recordar los últimos momentos que vivió junto a él.

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La noticia también fue compartida por el youtuber a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos junto a su felino y le dedicó unas palabras de despedida. “Adiós, Copito. Te extrañaré por el resto de mi vida compañerito”, escribió en la publicación, que rápidamente recibió más de un millón de reacciones y miles de mensajes de seguidores que lamentaron su partida.

Copito no solo era una de las mascotas de su hogar, sino que también estuvo presente en algunos de los contenidos que hicieron parte de la trayectoria de Garmendia en internet. En las imágenes compartidas se pueden ver los momentos junto al gato, desde cuando llegó a casa siendo pequeño hasta fotografías en las que aparece acompañado por el resto de su familia.

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¿Cómo fue la despedida de Germán Garmendia a su gato?

En una de sus transmisiones en vivo, el creador de contenido relató cómo vivió los últimos momentos junto a Copito. Aunque no explicó cuál fue la causa de su muerte, contó que el felino había estado en una clínica veterinaria y que pudo despedirse de él cuando le entregaron su cuerpo.

El momento estuvo acompañado de lágrimas, mientras Garmendia recordaba cómo pudo ver a su compañero por última vez y decirle unas palabras antes de dejarlo ir. “Me lo trajeron enrollado en una mantita, ya no tenía tubos ni nada, era como tener a Copito antes. No estaba despierto, tenía los ojitos abiertos, pero ya no estaba ahí. De todas formas, por si me escuchaba o me podía sentir, me despedí y le dije que ya se podía ir, que lo iba a extrañar por toda la vida, se fue”, relató.

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