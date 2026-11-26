Ahora, con seis meses de edad, ambos ya fueron esterilizados y esperan encontrar una familia que les permita comenzar una nueva etapa. Sin embargo, todavía necesitan apoyo para…

Apolo y Atenea son dos hermanitos que estuvieron a punto de ser utilizados para la reproducción. Los cachorros fueron rescatados en la terraza de una casa en Bogotá, donde, según contó la fundación La Manada de Oreo, pretendían mantenerlos para obtener crías. Por fortuna, llegaron a tiempo para cambiar el rumbo de sus vidas y evitar que continuaran en esas condiciones.

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Apolo y Atenea necesitan ayuda para sus vacunas y encontrar una familia que los adopte

Ahora, con seis meses de edad, ambos ya fueron esterilizados y esperan encontrar una familia que les permita comenzar una nueva etapa. Sin embargo, todavía necesitan apoyo para completar algunos cuidados veterinarios, entre ellos la desparasitación y las vacunas.

La historia de los dos cachorros fue compartida por La Manada de Oreo a través de sus redes sociales, donde la organización hizo un llamado para encontrar personas que puedan ayudarlos mientras llega la oportunidad de ser adoptados.

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Además de encontrar un hogar, los dos hermanitos necesitan personas que quieran convertirse en sus padrinos o madrinas y ayudar a cubrir sus gastos veterinarios. La fundación explicó que cualquier aporte puede marcar la diferencia en su proceso. Por eso, invitó a quienes no puedan adoptarlos a sumarse por medio de donaciones o compartiendo su historia para que llegue a más personas.

“Hoy puedes hacer la diferencia donando, apadrinando o compartiendo su historia. No importa cuánto puedas aportar, cada ayuda suma y nos permite seguir luchando por ellos”, señaló la organización en su publicación.

El deseo de quienes acompañan a Apolo y Atenea es que puedan encontrar un hogar en el que crezcan protegidos y reciban el cariño que necesitan. La adopción puede ser conjunta o por separado, lo importante es que cada uno llegue a una familia responsable y dispuesta a cuidarlo.

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¿Cómo ayudar a Apolo y Atenea?

Las personas interesadas en apadrinar a los cachorros, ayudar con sus gastos veterinarios o conocer más sobre su proceso de adopción pueden comunicarse con la fundación La Manada de Oreo a través de sus redes sociales.

La organización también habilitó el número 311 210 7575 para recibir donaciones.

Quienes no tengan la posibilidad de realizar un aporte económico o adoptar pueden ayudar compartiendo la historia de los dos hermanitos para que llegue a alguien que esté buscando un nuevo compañero de vida.

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