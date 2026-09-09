La denuncia fue dada a conocer por Camilo Machado, concejal de Bucaramanga, quien publicó en sus redes sociales un video en el que se observa el operativo de rescate. De acuerdo con su relato, el animal habría quedado solo en…

Un nuevo caso de presunto maltrato animal fue denunciado recientemente en Bucaramanga, Santander. Se trata de un gato que habría sido abandonado en un apartamento ubicado en un quinto piso y que, afortunadamente, pudo ser rescatado por el Cuerpo de Bomberos, luego de que habitantes del sector alertaran sobre su situación.

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Rescatan a gato abandonado en un apartamento: una vecina lo alimentó por debajo de la puerta

La denuncia fue dada a conocer por Camilo Machado, concejal de Bucaramanga, quien publicó en sus redes sociales un video en el que se observa el operativo de rescate. De acuerdo con su relato, el animal habría quedado solo en el inmueble después de que sus tutores se mudaran, sin comida ni atención y en riesgo de caer al vacío.

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Tras conocer el caso, los habitantes del barrio Fontana solicitaron ayuda y Machado, junto con su equipo, reportó el caso a los Bomberos de Bucaramanga, quienes acudieron al lugar con personal y herramientas para realizar el rescate. En las imágenes compartidas por el concejal se observa el operativo adelantado por los bomberos para poner al animal a salvo.

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Según informó Machado, mientras el felino permanecía encerrado, una de las vecinas, identificada como Alejandra Soto, comenzó a alimentarlo por debajo de la puerta para evitar que continuara sin comida. El concejal destacó el gran gestoo de solidaridad de la mujer.

También se conoció que, después de que el felino fuera puesto a salvo, la mujer decidió adoptarlo y ahora se encuentra en un hogar responsable.

El caso también fue puesto en conocimiento de la Inspección de Policía de Bucaramanga. «Con mi equipo radicamos el caso contra este ´tutor´ indolente e irresponsable que abandonó a su gatito y pudo terminar muerto por inanición. Esperamos le imponga la más severa sanción», indicó Machado en su cuenta de Instagram.

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El abandono animal también es una forma de maltrato

El abandono de un animal también puede constituir una forma de maltrato, especialmente cuando implica dejarlo sin alimento, agua, atención veterinaria, refugio o protección frente a situaciones que puedan poner en riesgo su vida. Los animales que dependen de sus cuidadores quedan en una situación de vulnerabilidad cuando son dejados a su suerte y deben enfrentar por sí mismos necesidades básicas que antes eran responsabilidad de sus tutores.

En Colombia, la protección de los animales contempla medidas frente a conductas que les causen sufrimiento o afecten su bienestar. Por eso, ante un caso de presunto abandono, es importante poner la situación en conocimiento de las autoridades para que se determine lo ocurrido y, si corresponde, se establezcan las responsabilidades y sanciones previstas por la ley.

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