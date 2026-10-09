Uchuva busca una familia tras sobrevivir a una grave infección: así puede adoptarla

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Uchuva tiene apenas tres meses, pero ya ha tenido que enfrentar una situación que puso en riesgo su vida. La gatita llegó desde Santa Marta junto a su hermano, ambos afectados por una fuerte infección. Aunque los dos recibieron atención, su hermano no logró sobrevivir. Ahora, Uchuva permanece en Bogotá y espera encontrar una familia que le brinde una nueva oportunidad.
Sin embargo, la pequeña continuó luchando y logró salir adelante. La infección afectó uno de sus ojos y, cuando tenga la edad adecuada, deberá someterse a una enucleación, un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar el ojo afectado.
A pesar de esta condición, podrá llevar una vida normal y desarrollarse con el otro ojo. La Fundación Por Amor a Rocky, que actualmente está a cargo de su proceso, asumirá los costos de la cirugía.
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Uchuva busca un hogar responsable
Además de continuar con su recuperación, Uchuva espera encontrar una familia que esté dispuesta a acompañarla durante las diferentes etapas de su vida y brindarle los cuidados que requiere. Desde la organización señalan que, si su futura familia desea contribuir con el procedimiento quirúrgico, esta ayuda será recibida con agradecimiento.
Uchuva dio negativo a pruebas de enfermedades virales. Debido a su corta edad, todavía no puede ser esterilizada, por lo que inicialmente ingresará a un hogar de paso mientras cumple con la edad necesaria para formalizar su adopción. Por ahora, la prioridad es encontrar una familia que comprenda su proceso y esté dispuesta a asumir una adopción responsable.
Así puede adoptar a Uchuva
Las personas interesadas en brindarle un hogar a Uchuva pueden iniciar el proceso de adopción a través de la organización Por Amor a Rocky. Para postularse, es necesario descargar y diligenciar el formulario disponible en la cuenta de Instagram @rockyadopcion.
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Lo que debe tener en cuenta antes de adoptar a un gato
Adoptar un gato puede convertirse en una experiencia llena de momentos de cariño y compañía. Sin embargo, también implica asumir responsabilidades y dedicar tiempo a garantizar su bienestar. De acuerdo con Purina, estos son algunos aspectos que se deben tener en cuenta antes de llevar un gato al hogar:
- Preparar espacios adecuados: desde pequeños, los gatos necesitan contar con lugares diferenciados que les permitan sentirse cómodos y seguros. Es importante disponer de un espacio tranquilo, ventilado y alejado de la zona de alimentación para ubicar el arenero.
- Destinar un lugar para comer y descansar: el comedero y el bebedero deben ubicarse en un espacio diferente al arenero.
- Tener paciencia durante su adaptación: los gatos pequeños aprenden rápidamente sus rutinas de higiene, pero también tienen mucha energía y curiosidad. Durante sus primeros meses, pueden esconderse con frecuencia o intentar arañar objetos de la casa, como muebles, cortinas o el sofá. Por ello, es importante ofrecerles espacios y elementos adecuados para jugar y arañar.
- Proporcionar una alimentación adecuada: durante el primer año de vida, se recomienda ofrecer alimento formulado específicamente para gatitos, de manera que puedan recibir los nutrientes que necesitan durante su etapa de crecimiento.
- Acostumbrarlo a las rutinas de higiene: el corte de uñas, el cepillado y el baño hacen parte de los cuidados que puede requerir un gato. Acostumbrarlo desde pequeño a estas prácticas puede facilitar que las tolere con mayor tranquilidad a medida que crece.
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