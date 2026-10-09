Uchuva busca una familia tras sobrevivir a una grave infección: así puede adoptarla

Sin embargo, la pequeña continuó luchando y logró salir adelante. La infección afectó uno de sus ojos y, cuando tenga la edad adecuada, deberá someterse a una enucleación, un…

Uchuva tiene apenas tres meses, pero ya ha tenido que enfrentar una situación que puso en riesgo su vida. La gatita llegó desde Santa Marta junto a su hermano, ambos afectados por una fuerte infección. Aunque los dos recibieron atención, su hermano no logró sobrevivir. Ahora, Uchuva permanece en Bogotá y espera encontrar una familia que le brinde una nueva oportunidad.

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Sin embargo, la pequeña continuó luchando y logró salir adelante. La infección afectó uno de sus ojos y, cuando tenga la edad adecuada, deberá someterse a una enucleación, un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar el ojo afectado.

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A pesar de esta condición, podrá llevar una vida normal y desarrollarse con el otro ojo. La Fundación Por Amor a Rocky, que actualmente está a cargo de su proceso, asumirá los costos de la cirugía.

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Uchuva busca un hogar responsable

Además de continuar con su recuperación, Uchuva espera encontrar una familia que esté dispuesta a acompañarla durante las diferentes etapas de su vida y brindarle los cuidados que requiere. Desde la organización señalan que, si su futura familia desea contribuir con el procedimiento quirúrgico, esta ayuda será recibida con agradecimiento.

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Uchuva dio negativo a pruebas de enfermedades virales. Debido a su corta edad, todavía no puede ser esterilizada, por lo que inicialmente ingresará a un hogar de paso mientras cumple con la edad necesaria para formalizar su adopción. Por ahora, la prioridad es encontrar una familia que comprenda su proceso y esté dispuesta a asumir una adopción responsable.

Así puede adoptar a Uchuva

Las personas interesadas en brindarle un hogar a Uchuva pueden iniciar el proceso de adopción a través de la organización Por Amor a Rocky. Para postularse, es necesario descargar y diligenciar el formulario disponible en la cuenta de Instagram @rockyadopcion.

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Lo que debe tener en cuenta antes de adoptar a un gato

Adoptar un gato puede convertirse en una experiencia llena de momentos de cariño y compañía. Sin embargo, también implica asumir responsabilidades y dedicar tiempo a garantizar su bienestar. De acuerdo con Purina, estos son algunos aspectos que se deben tener en cuenta antes de llevar un gato al hogar:

Preparar espacios adecuados: desde pequeños, los gatos necesitan contar con lugares diferenciados que les permitan sentirse cómodos y seguros. Es importante disponer de un espacio tranquilo, ventilado y alejado de la zona de alimentación para ubicar el arenero.

desde pequeños, los gatos necesitan contar con lugares diferenciados que les permitan sentirse cómodos y seguros. Es importante disponer de un espacio tranquilo, ventilado y alejado de la zona de alimentación para ubicar el arenero. Destinar un lugar para comer y descansar: el comedero y el bebedero deben ubicarse en un espacio diferente al arenero.

el comedero y el bebedero deben ubicarse en un espacio diferente al arenero. Tener paciencia durante su adaptación: los gatos pequeños aprenden rápidamente sus rutinas de higiene, pero también tienen mucha energía y curiosidad. Durante sus primeros meses, pueden esconderse con frecuencia o intentar arañar objetos de la casa, como muebles, cortinas o el sofá. Por ello, es importante ofrecerles espacios y elementos adecuados para jugar y arañar.

los gatos pequeños aprenden rápidamente sus rutinas de higiene, pero también tienen mucha energía y curiosidad. Durante sus primeros meses, pueden esconderse con frecuencia o intentar arañar objetos de la casa, como muebles, cortinas o el sofá. Por ello, es importante ofrecerles espacios y elementos adecuados para jugar y arañar. Proporcionar una alimentación adecuada: durante el primer año de vida, se recomienda ofrecer alimento formulado específicamente para gatitos, de manera que puedan recibir los nutrientes que necesitan durante su etapa de crecimiento.

durante el primer año de vida, se recomienda ofrecer alimento formulado específicamente para gatitos, de manera que puedan recibir los nutrientes que necesitan durante su etapa de crecimiento. Acostumbrarlo a las rutinas de higiene: el corte de uñas, el cepillado y el baño hacen parte de los cuidados que puede requerir un gato. Acostumbrarlo desde pequeño a estas prácticas puede facilitar que las tolere con mayor tranquilidad a medida que crece.

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