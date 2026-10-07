La Fundación Doggy in Home compartió su caso en redes sociales para pedir apoyo económico y poder continuar con su tratamiento. De acuerdo con la organización, cinco padrinos ya hicieron posible iniciar el…

Aunque a simple vista Simón solo parece estar delgado, detrás de su apariencia hay varias condiciones de salud que requieren atención veterinaria. Este perro, de aproximadamente tres años y proveniente de Barranquilla, llegó a una fundación con una fractura en una de sus patas traseras y un diagnóstico de enfermedad del gusano del corazón.

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¿Qué es el gusano del corazón? Simón padece esta enfermedad y necesita ayuda

La Fundación Doggy in Home compartió su caso en redes sociales para pedir apoyo económico y poder continuar con su tratamiento. De acuerdo con la organización, cinco padrinos ya hicieron posible iniciar el tratamiento con medicamentos. Sin embargo, los gastos veterinarios siguen aumentando.

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¿Qué es el gusano del corazón?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la enfermedad del gusano del corazón, también conocida como dirofilariasis, es causada por el parásito Dirofilaria immitis, que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado.

Una vez en el organismo del animal, el parásito puede llegar hasta el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos. La FDA advierte que esta enfermedad puede ocasionar enfermedad pulmonar, insuficiencia cardíaca, daños en otros órganos e incluso la muerte de la mascota.

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En sus primeras etapas, los signos pueden ser difíciles de identificar. Sin embargo, a medida que avanza, algunos perros pueden presentar tos persistente, cansancio, dificultad para respirar y pérdida de apetito.

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Simón también necesita una cirugía

Además del diagnóstico de gusano del corazón, Simón llegó a la fundación con una fractura en una de sus patas traseras que requiere una intervención quirúrgica. De acuerdo con la organización, el procedimiento tiene un costo aproximado de cuatro millones de pesos.

Aunque el equipo veterinario les ha dado un plazo para cubrir este costo, la cuenta por la atención de Simón continúa aumentando. Por esta razón, la fundación busca apoyo para reunir los recursos necesarios y que el perro pueda avanzar en su recuperación.

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¿Cómo ayudar a Simón?

Las personas interesadas en conocer el caso de Simón o en ayudar con su recuperación pueden consultar las redes sociales oficiales de la Fundación Doggy in Home, donde la organización comparte actualizaciones sobre su estado de salud y los canales habilitados para recibir apoyo.

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