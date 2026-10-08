En casa hay menos estímulos y el perro conoce perfectamente el espacio. En la calle, en…

De acuerdo con los expertos de la Escuela Canina Selva, es bastante frecuente que un perro responda en casa, pero tenga más dificultades para hacerlo en la calle. Esto ocurre porque el entorno cambia por completo.

¿Le ha pasado que llama a su perro en la calle y este lo mira por unos segundos, pero enseguida vuelve su atención hacia un objeto o hacia otro animal? Aunque pueda parecer que lo está ignorando, hay una explicación para este comportamiento.

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¿Por qué un perro obedece en casa, pero ignora a su dueño en la calle?

En casa hay menos estímulos y el perro conoce perfectamente el espacio. En la calle, en cambio, debe procesar olores, sonidos, personas, animales y movimiento al mismo tiempo. Por eso, no necesariamente se trata de desobediencia.

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¿Qué hacer cuando el perro pierde la atención?

La recomendación de los expertos es empezar por situaciones en las que el perro todavía pueda responder. Por ejemplo, se pueden elegir horarios con menos movimiento o comenzar los paseos en lugares tranquilos. Cuando consiga prestar atención, se puede avanzar poco a poco hacia espacios con más distracciones.

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También es importante trabajar con cierta distancia de aquello que llama demasiado su atención. Si un perro se concentra por completo en otro animal, por ejemplo, alejarse unos metros puede facilitar que vuelva a mirar a su dueño y responda a su nombre.

La clave está en practicar unos minutos cada día y aumentar progresivamente la dificultad, en lugar de esperar que el perro responda de la misma manera en cualquier lugar.

Aunque pueda parecer que lo está ignorando, hay una explicación para este comportamiento. Foto: Pexels

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¿Cuántas veces al día se debe sacar a pasear a un perro?

Según el portal especializado Tiendanimal, los paseos son fundamentales para que los perros hagan ejercicio, exploren, socialicen y compartan tiempo con sus cuidadores.

Los especialistas señalan que no existe un número máximo de paseos al día, pero recomiendan que un perro salga al menos tres veces. Más que la cantidad de salidas también es importante tener en cuenta la duración de cada paseo.

Como referencia, cada salida puede durar entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, esto puede variar según las necesidades de cada perro. Si no es posible hacer paseos largos durante el día, se pueden realizar salidas cortas de cinco o diez minutos en la mañana y dejar un paseo más largo para la tarde o la noche.

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