“La golpeaban porque decían que era fea, hoy está débil”: necesita ayuda urgente

La labor de las fundaciones en Colombia no es nada fácil. A diario, se enfrentan a situaciones desgarradoras: animales abandonados y maltratados que esperan ser rescatados o recibir ayuda. Justamente esta semana volvió a suceder.

La Fundación Adopta No Compres, que lleva más de 15 años rescatando animales vulnerables en el país, compartió en redes sociales el caso de una perrita que fue rescatada en Sabanagrande, Atlántico.

La perrita no lo tenía nada fácil en la zona: era golpeada por la misma comunidad porque decían que era fea, además, le lanzaban agua caliente y hasta pusieron vidrios en las basuras para que no pudiera escarbarlas.

“Imagine no poder salir a buscar alimento porque su apariencia no es aceptada. Imagine que cada vez que lo intenta reciba golpes y rechazo hasta que termine escondiéndose todo el día, saliendo solo en la noche a buscar en la basura lo poco que queda”, escribió el refugio en una publicación en Instagram.

Un rescate nada fácil

El caso de la perrita fue reportado hace mes y medio a la Fundación. Fueron a buscarla de inmediato, pero el miedo la hizo huir. Desde entonces, comenzaron una búsqueda intensa para rescatarla, pero no fue nada fácil. Finalmente, esta semana lograron encontrarla y llevarla al veterinario.

“Queremos demostrarle que no todos los humanos lastiman como hasta ahora lo han hecho con ella. Pero para lograrlo necesitamos de su ayuda. Ella necesita padrinos y madrinas y personas que se sumen a ayudarla por el valor que deseen y así cambiar el rumbo de su vida”, explicaron.

En este momento, Adopta No Compres necesita reunir fondos para cubrir los gastos veterinarios de la perrita, así como su alimentación, porque fue diagnosticada con una severa desnutrición.

Ya ella sufrió demasiados golpes y rechazo en la calle, hoy necesita la ayuda urgente de personas que quieran cambiar su destino y brindarle la vida que tanto merece.

Si quiere ayudar a esta perrita, puede comunicarse directamente a las redes sociales de Adopta No compres: @adoptanocompres. Recuerde: cualquier ayuda, por más pequeña que sea, puede marcar la diferencia.

