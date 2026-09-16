Hugo, el caballo más alto del mundo, según récord Guinness: ¿cuánto mide?

La marca fue verificada el 2 de diciembre de 2025, cuando los especialistas midieron a Hugo desde sus pezuñas hasta la cruz, la zona ubicada entre el cuello y el dorso del animal. Además de su impresionante estatura, el caballo pesa alrededor de 890 kilogramos, según Guinness World Records, un peso similar al de dos pianos de cola.

Hugo es un caballo de raza Shire que sorprende por su gran tamaño. Con cuatro años, este ejemplar fue reconocido por Guinness World Records como el caballo vivo más alto del mundo, con una estatura de 1,99 metros .

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Desde los 18 meses, el caballo vive junto a Brett y Lisa Masters en una granja de Towcester, en Northamptonshire, Reino Unido, donde ha llamado la atención de los habitantes de la zona por sus dimensiones. De acuerdo con sus cuidadores, Hugo incluso participa ocasionalmente en festivales comunitarios y ferias rurales.

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Hugo todavía podría seguir creciendo

Aunque ya tiene el título del caballo vivo más alto del mundo, Hugo podría aumentar algunos centímetros más. Sus tutores consideran que todavía no ha terminado su desarrollo y que podría continuar creciendo hasta los siete u ocho años.

Su tamaño tampoco era algo que sus dueños esperaran cuando llegó a la granja. Según relató Lisa Masters a Guinness, los padres de Hugo no tenían una estatura fuera de lo común.

Además de su impresionante estatura, Hugo es descrito por su familia como un caballo tranquilo y cariñoso. Lisa lo definió como un animal muy dócil, similar a un perro grande.

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¿Es Hugo el caballo más alto de la historia?

Aunque Hugo tiene actualmente el récord como caballo vivo más alto del mundo, no es el ejemplar más alto del que se tiene registro histórico. Ese reconocimiento lo tiene Sampson, otro caballo de raza Shire que vivió en Reino Unido durante el siglo XIX. De acuerdo con Guinness World Records, este animal alcanzó una altura de 2,19 metros en 1850, una medida que todavía supera a la de Hugo por 20 centímetros.

También existe una diferencia con Big Jake, un caballo belga de Estados Unidos que anteriormente tenía el récord del caballo vivo más alto. Big Jake medía 2,10 metros y murió en 2021. Con la llegada de Hugo, el título pasó nuevamente a otro ejemplar.

Por ahora, Hugo disfruta de su nueva marca Guinness mientras continúa creciendo. Su tamaño ya lo convirtió en una atracción para los que tienen la oportunidad de verlo de cerca, pero sus cuidadores creen que todavía podría sorprender con algunos centímetros más.

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