Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La pareja que cuida a más de 150 animales vulnerables en San Andrés

Más allá del turismo y las postales de mar cristalino, en San Andrés también habitan historias de abandono animal, lucha y compasión. En esta isla, una pareja ha creado un refugio donde los animales olvidados encuentran cuidado, dignidad y una segunda oportunidad.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Laura Tatiana Vargas Lizarazo
04 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
En un lugar donde muchos animales son invisibles, Kella y Andrea los han convertido en protagonistas. Aunque trabajan solos, su labor resuena como un acto de amor y resistencia.
En un lugar donde muchos animales son invisibles, Kella y Andrea los han convertido en protagonistas. Aunque trabajan solos, su labor resuena como un acto de amor y resistencia.
Foto: @kellan__sai

En un rincón apartado de la isla de San Andrés, Alberto Rodrigo May Williams, más conocido como Kella, y su esposa Andrea Portilla sostienen, con esfuerzo, ingenio y un amor inquebrantable, un refugio que es hogar para más de 150 perros, gatos, caballos y otros animales en situación de vulnerabilidad. Desde hace más de 15 años, esta pareja ha construido allí un santuario donde cada vida tiene la oportunidad de recuperarse y vivir con dignidad. Lo que comenzó como un acto espontáneo de compasión, hoy es su proyecto de vida.

Una historia de amor por los animales

Andrea llegó a San...

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

PremiumEE

PremiumSuscriptor

Premium

Perros

Gatos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.